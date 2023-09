Grano duro: cala la produzione europea e aumento senza sosta la Turchia (e l’export).

ROMA – A settembre, la produzione europea di grano duro stimata dovrebbe scendere ulteriormente a 7.038 milioni (la proiezione di agosto era di 7,2 milioni). Italia 3,73 mt.

In compenso sembra inarrestabile la produzione della Turchia. Le esportazioni di grano duro turco tornano a crescere. Circa 50 kt in un solo giorno: insomma la Turchia in questa annata sembra un pozzo senza fondo per il grano duro.

Al 27 settembre 2023 (come riporta sunseedman.com) le esportazioni di cereali della Turchia sono: Mais già partito, 564.090 mt; – Mais da partire, 27.000 mt; Grano Duro già partito, 651.233 mt; Grano duro da partire, 202.830 mt.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it