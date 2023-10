Christian Tell alla guida di BASF Agricultural Solutions per l’Italia

Cesano Maderno (MB) – A partire da oggi, Christian Tell assume la guida della Divisione BASF Agricultural Solutions per l’Italia in qualità di nuovo Country Manager, subentrando a Eric Bas, recentemente nominato Marketing Manager BASF Agricultural Solutions per la regione Europa e CSI.

45 anni, nato in Brasile, sposato e con due figli, Christian Tell è laureato in Business Administration presso la Boston University negli Stati Uniti e lavora in BASF, nella Divisione Agricultural Solutions, dal 2004. Ha ricoperto ruoli di crescente importanza in ambito marketing in diversi Paesi, tra i quali Spagna, Germania e Argentina, per poi diventare, nel 2016, “Head of Marketing” per Ucraina, Moldavia e Caucaso. Nel 2019 è stato nominato Country Manager, prima in Austria e poi in Ucraina.

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia attività professionale in Italia, certo di poter contare su una squadra con la quale condivido la determinazione e la passione per il settore dell’agricoltura, in linea con la visione strategica del mio predecessore” – commenta Christian Tell – “Sarò al fianco del team per supportare al meglio i nostri clienti – distributori ed agricoltori – ad affrontare le sfide attuali e a cogliere le opportunità che il mercato ci offre.”

La Divisione Agricultural Solutions, grazie a un team di professionisti e tecnici di riconosciuta esperienza nel settore, offre al mercato italiano agrofarmaci innovativi, biosoluzioni, semi, e con la recente acquisizione di Hort@, anche strumenti digitali per un’agricoltura sempre più sostenibile.

Informazioni sulla divisione Agricultural Solutions di BASF

L’agricoltura è fondamentale per garantire l’accesso a cibo sano e sufficiente per una popolazione in continua crescita, riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente. BASF collabora con partner ed esperti e integra i criteri di sostenibilità in tutte le decisioni di business, per aiutare gli agricoltori a produrre in modo sempre più sostenibile. Investiamo in modo significativo in Ricerca e Sviluppo, trasformando il nostro pensiero innovativo in azioni concrete sul campo. Il nostro portafoglio comprende sementi tradizionali e con tratti genici specificamente selezionati, prodotti per la protezione delle colture di origine chimica e biologica, soluzioni per la gestione dei terreni, la salute delle colture, antiparassitari e servizi digitali. Con team di esperti in laboratorio, nei campi, negli uffici e in produzione, lavoriamo per trovare il giusto equilibrio per il successo degli agricoltori, l’agricoltura e le generazioni future. Nel 2022, la nostra divisione ha generato un fatturato di 10,3 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.agro.basf.it/it o uno qualsiasi dei nostri canali social media.

BASF

In BASF, creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo il successo economico alla tutela dell’ambiente e alla responsabilità sociale. Gli oltre 111.000 collaboratori del Gruppo BASF lavorano per contribuire al successo dei clienti, in quasi tutti i settori industriali e praticamente in ogni Paese del mondo. Il nostro portafoglio prodotti è organizzato in sei segmenti: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF ha generato vendite per 87,3 miliardi di euro nel 2022. Le azioni BASF sono negoziate alla borsa valori di Francoforte (BAS) e come American Depositary Receipts (BASFY) negli Stati Uniti. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.basf.com.

