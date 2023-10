Agricoltura e sostenibilità in un incontro all’Accademia dei Georgofili il 5 ottobre

FIRENZE – Giovedì 5 ottobre 2023 presso l’Accademia dei Georgofili (in presenza e on-line) si svolgerà una giornata di studio su: “Coltivazioni Sostenibili”. Il concetto di sostenibilità in agricoltura si sta diffondendo sempre più, diventando oggetto di discussione e divulgazione a diversi livelli.

La Commissione europea pone la sostenibilità, valutata nelle sue tre dimensioni ambientale, sociale ed economica, al centro delle politiche agricole i cui indirizzi strategici sono definiti dalla Politica Agricola Comune (PAC) prevista per il periodo 2023-2027 e dalla strategia Farm to Fork che fa parte del Green Deal europeo.

La giornata di studio, organizzata dall’Accademia dei Georgofili per rispondere a una specifica richiesta del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati, ha lo scopo di inquadrare l’attuale contesto ambientale e agronomico e l’impatto del cambiamento climatico, individuare gli indicatori di sostenibilità, illustrare il quadro normativo di riferimento, le certificazioni previste nonché le politiche sulla sostenibilità adottate a livello europeo e internazionale.

Saranno previsti ulteriori incontri sul tema delle coltivazioni sostenibili focalizzati su specifiche filiere quali quella della viticoltura, dell’ortofrutta e delle colture cerealicole.

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/YA6puWtcGkrAiBc56

