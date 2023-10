Storico accordo tra Antonio Carraro SpA e Divisione Agritalia

CAMPODARSEGO (PD) – Lo scorso 28 settembre presso la sede Antonio Carraro, a Campodarsego, è stato firmato un accordo di collaborazione tra Antonio Carraro SpA, rappresentata dal Presidente Maurizio Maschio e Carraro SpA – Divisione Agritalia, azienda facente parte del Gruppo Carraro, rappresentata dal Presidente Enrico Carraro.

Tale intesa mette le basi per una nuova e proficua collaborazione tra le due note realtà venete per la commercializzazione di trattori tradizionali a marchio Antonio Carraro progettati e prodotti presso lo stabilimento di Carraro Agritalia a Rovigo. Antonio Carraro mette a disposizione la sua competenza nell’affrontare il mercato nazionale ed internazionale mentre Carraro SpA – Divisione Agritalia la propria competenza nello sviluppo e nella produzione di trattori da Vigneto e Frutteto di taglio tradizionale per i principali OEM del settore.

L’accordo prenderà avvio ufficialmente il prossimo 1° gennaio 2024. Un accordo che consentirà alle due aziende di esplorare nuove potenziali sinergie nell’ambito della

supply chain e della condivisione delle migliori pratiche nel settore dei trattori specializzati.

Antonio Carraro SpA è una storica azienda veneta, sita a Campodarsego, nel padovano. Fondata da Giovanni Carraro nel 1910, è leader mondiale nella produzione di trattori compatti per l’agricoltura specializzata e per il settore civile. Attiva da decenni su scala mondiale, l’azienda conta oltre 550 dipendenti tra la sede centrale e le filiali commerciali in Australia, Spagna, Francia e Turchia.

La rete di vendita è composta da oltre 600 punti tra importatori e rivenditori attivi in tutto il mondo. Carraro SpA – Divisione Agritalia è l’area di business del Gruppo Carraro (fatturato pari a 762 mln €, 3.800 collaboratori, stabilimenti in Italia, India, Cina e Argentina) dedicata alla progettazione e produzione di trattori specializzati da vigneto e frutteto (tra i 75 e i 120 cavalli) per i principali OEM del settore tra cui Claas, John Deere, Massey Ferguson e Valtra. Grazie alle proprie consolidate competenze oggi Carraro Agritalia è inoltre in grado di offrire un’ampia gamma di servizi d’ingegneria specifici nell’ambito della trattoristica.

