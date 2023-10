Quando gli pneumatici VF offrono una buona sensazione

GIRONA (SPAGNA) – Tendiamo a continuare ad utilizzare prodotti e marchi che si sono dimostrati validi.



Carles Cruset Pujol non fa eccezione. L’agricoltore-contoterzista spagnolo ora si affida esclusivamente agli pneumatici Alliance, e Agriflex+ 372 (VF) è il suo ultimo acquisto.

I paesaggi di Girona variano abbastanza. La regione si trova nel nord della Spagna e il suo clima è particolarmente indicato per l’agricoltura arabile. I terreni fertili sono utilizzati per vari tipi di coltivazioni come cereali, girasoli, frutta e verdura. Fontserra SL, l’azienda agricola e lavorazioni conto terzi di Carles Cruset Pujol, ha sede qui, nel comune di Torroella de Montgrí nel Baix Empordà.

Con sette dipendenti, il 46enne Carles coltiva principalmente mais, frumento, orzo, girasole, avena ed erba medica su circa 300 ettari di proprietà e in affitto della sua azienda agricola. Inoltre, offre vari servizi per una serie di clienti che possiedono in totale altri 300-400 ettari. “Forniamo l’intero servizio dalla semina di cereali e foraggio alla raccolta e al trasporto. Offriamo la piantagione di precisione di alberi tramite GPS e ci occupiamo anche del livellamento del terreno. Questo è un compito molto importante nella nostra regione poiché tutto viene irrigato attraverso il suolo”, sottolinea l’agricoltore come particolarità della regione.

Raccomandato e approvato

Nel 2021 è stato necessario sostituire gli pneumatici di uno dei trattori dell’azienda agricola, un Massey Ferguson 7499. Carles sa che i terreni possono essere molto secchi e duri nei mesi estivi, quindi grip e aderenza sono un requisito imprescindibile. Il suo rivenditore di pneumatici locale gli ha consigliato di provare Alliance.

Subito dopo, sul trattore è stato montato l’Agriflex+ 372 nella misura 710/70R38.

Il giudizio altrettanto breve e netto di Carles e del suo team: “La verità è che questo pneumatico ci ha dato un’ottima sensazione, sia su strada che sul terreno”.

Il punto è che la maggiore flessibilità del fianco consente allo pneumatico di trasportare fino al 40% di carico in più alla stessa pressione di uno pneumatico radiale standard per trattore. La sua ampia impronta riduce la pressione sul suolo, offre una guida confortevole e garantisce un’elevata aderenza. L’ampio disegno del battistrada garantisce grip e lunga durata su superfici dure, un altro aspetto che Carles ha preso in considerazione.

Sostituzione di vecchi pneumatici

Carles ci racconta: “E così, uno alla volta, abbiamo sostituito tutti gli pneumatici delle altre macchine che si stavano deteriorando a causa dell’età. Ad esempio, dopo è stata la volta degli pneumatici Alliance per trattori per colture in filari per trattamenti fitosanitari e, nel settembre 2022, abbiamo scelto ancora Alliance Agriflex+ 372 per il nostro Fendt 930 Vario nelle misure 600/70R34 per l’asse anteriore e 710/75R42 per l’asse posteriore. Per il momento, questi sono stati gli ultimi pneumatici che abbiamo montato e riteniamo che siano molto resistenti e forniscano grande aderenza sul terreno”.

Dopo circa 2000 ore di lavoro svolte finora, l’agricoltore-contoterzista apprezza particolarmente l’aderenza sia sul terreno che su strada. “Usiamo questo trattore per circa un 70% per attività di trasporto su strada e per il restante 30% per il lavoro nei campi. Quindi apprezziamo il comfort, l’elevato indice di carico e la maneggevolezza dell’Agriflex+ 372 e, nonostante le buone prestazioni, non osserviamo niente di più che la normale usura. Ecco perché abbiamo già sparso la voce e consigliato gli pneumatici Alliance ad altri agricoltori e contoterzisti”, afferma Carles.

Yokohama Off Highway Tires (YOHT) è specializzata nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione e nel marketing di pneumatici per il settore agricolo, forestale, edile, industriale, movimentazione terra, minerario e portuale e di altri pneumatici commerciali. YOHT possiede i marchi Alliance, Galaxy, Primex e Yokohama famosi in tutto il mondo ed è presente in oltre 120 paesi. Con un ampio portfolio di prodotti che comprende oltre 4000 SKU, YOHT è famosa per la sua capacità di fornire ai clienti, aftermarket e OEM, pneumatici di qualità superiore, realizzati in base all’applicazione e particolarmente flessibili.

