Nomacorc Green Line unici tappi con certificazione impronta carbonio netta zero

MILANO – Vinventions ha recentemente commissionato uno studio sull’impronta di carbonio per la gamma di chiusure Nomacorc Green Line che si distinguono come le uniche chiusure per vino attualmente sul mercato con un’impronta di carbonio netta zero.

Quest’analisi è stata fatta in conformità alla norma ISO 14067:2018, come richiesto dalla più recente legislazione ambientale riguardante i comportamenti di greenwashing. La sostenibilità è centrale alle convinzioni fondamentali di Vinventions e influenza pesantemente le sue decisioni strategiche.

Lo Sviluppo Sostenibile, basato su fatti verificabili, funge da principio guida all’interno di Vinventions, garantendo l’integrità ambientale e la credibilità del gruppo nel mercato delle chiusure per il vino. Vinventions ha incaricato RDC Environment di condurre uno studio completo sull’impronta di carbonio della loro linea di prodotti Nomacorc Green Line e South Pole per la revisione e la certificazione da parte di terze parti.

Nomacorc Green Line: Una Grande Innovazione

Ogni chiusura della Nomacorc Green Line (Smart Green, Classic Green, Select Green e Reserva) è prodotta a partire da materiali grezzi sostenibili e rinnovabili, derivati dalla canna da zucchero. La linea di prodotti, ispirata dal forte desiderio dell’azienda di innovazione, sostenibilità e miglioramento continuo, offre notevoli progressi in termini di prestazioni, estetica e sostenibilità delle chiusure per il vino. Oltre a essere a Impronta di Carbonio Netta Zero, la Green Line garantisce anche chiusure per il vino prive di TCA, una gestione precisa dell’ossigeno e una perfetta consistenza, eliminando le variazioni da bottiglia a bottiglia.

Analisi Effettuata in Conformità agli Standard Attuali

Vinventions ha scelto RDC Environment per il calcolo dell’impronta di carbonio della Nomacorc Green Line secondo la norma ISO 14067:2018. Fondata nel 1992, RDC vanta un team di 25 ingegneri ed economisti, tutti entusiasti sostenitori dello sviluppo sostenibile e specialisti nell’analisi del ciclo di vita.

Per le chiusure Nomacorc Green Line, la valutazione dell’Impronta di Carbonio Netta Zero ha compreso un’analisi dalla culla alla tomba, ossia dall’inizio al fine di vita del prodotto. È stato calcolato l’impatto del carbonio dei materiali grezzi e della spedizione al sito di produzione a Thimister, in Belgio, l’impatto della produzione delle chiusure, la distribuzione alle cantine europee e infine l’impatto della gestione a fine vita delle chiusure.

Ogni chiusura della Green Line è diversa, generando risultati differenti. Tuttavia, tutte le chiusure analizzate di questa linea di prodotti hanno un’impronta di carbonio negativa che varia da -0,4 g CO2eq (per le chiusure Smart Green) a -1,3 g CO2eq (per le chiusure Select Green 300).

Un valore concreto all’approccio sostenibile dei nostri clienti

“Ca’ dei Frati utilizza i tappi Nomacorc Green Line dal 2017, dopo numerose prove a partire dal 2015 e frequenti viaggi in Belgio, dove si trova la sede principale di Vinventions. Per noi, il tappo Nomacorc rappresenta una chiusura avvolgente, custode della qualità inalterata, ci consente l’affidabilità nel tempo rivelando l’anima autentica del vino. Nel nostro caso, abbiamo scelto il tappo Select Green per tutte le nostre referenze, come ad esempio il Lugana I Frati, tra i più noti, e il tappo Reserva per l’Amarone della Valpolicella Pietro Dal Cero. Nomacorc è un vero e proprio campione di sostenibilità, l’impronta di carbonio zero di queste chiusure si inserisce perfettamente con la nostra filosofia”.

Maria Chiara Dal Cero, Ca’ dei Frati

Conclusione

Seguendo la norma ISO 14067:2018, come richiesto dalla più recente legislazione ambientale sui comportamenti di greenwashing, Nomacorc Smart Green, Classic Green, Select Green e Reserva si distinguono come le uniche chiusure per vino attualmente sul mercato con un’impronta di carbonio netta zero. Tutti i calcoli pertinenti sono disponibili nel Carbon Footprint Nomacorc Green Line Executive Summary (in italiano).

Vinventions

Vinventions è il fornitore di soluzioni di chiusura per il vino più completo al mondo, progettato per supportare le diverse esigenze dei produttori di vino. Vinventions fornisce soluzioni di chiusura che massimizzano le prestazioni, il design e la sostenibilità. Il suo portafoglio include Nomacorc Green Line e Blue Line, SÜBR (micro-naturale), Vintop (tappi a vite) e Wine Quality Solutions, che comprende dispositivi enologici, attrezzature e servizi che migliorano la qualità e la consistenza del vino attraverso il controllo della qualità in tempo reale.

Vinventions impiega oltre 550 dipendenti in tutto il mondo e gestisce siti di produzione negli Stati Uniti, in Belgio, in Francia, in Italia, in Argentina, in Sudafrica e in Cina. I valori di leadership di Vinventions sono la prossimità al cliente, l’innovazione, l’abilitazione, il lavoro di squadra aperto, la sostenibilità e la responsabilità a lungo termine.

Visita: http://www.vinventions.com

RDC Environment

Dal 1992, RDC Environment supporta i decisori nei loro sforzi per raggiungere lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare. Grazie alla qualità dei suoi studi e delle sue raccomandazioni, RDC Environment è gradualmente diventato un leader in Europa per le aziende e le autorità pubbliche nelle seguenti aree:

Valutazione dell’impatto ambientale di prodotti, organizzazioni e politiche pubbliche mediante metodi riconosciuti (ad esempio, analisi del ciclo di vita).

Economia circolare, grazie alla sua esperienza nella gestione delle risorse, nella prevenzione e nella gestione dei rifiuti sia per le aziende private che per le autorità pubbliche.

Valutazione dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile (analisi costi-benefici).

RDC è rinomato per la sua indipendenza e per la profondità e la precisione delle sue analisi.

Visita http://www.rdcenvironment.be

South Pole

South Pole, un’impresa sociale riconosciuta dal World Economic Forum, è il principale fornitore di soluzioni climatiche e sviluppatore di progetti di riduzione delle emissioni di carbonio dal suo avvio nel 2006. Con la sua piattaforma globale di Soluzioni Climatiche, South Pole sviluppa e implementa strategie complete che trasformano l’azione climatica in opportunità di business a lungo termine per aziende, governi e organizzazioni di tutto il mondo.

South Pole è anche un principale sviluppatore di progetti, che sviluppa e implementa finanziamenti climatici per quasi 1.000 progetti in oltre 50 paesi, al fine di ridurre oltre un gigatone di emissioni di CO2 e fornire benefici sociali alle comunità meno fortunate particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici.

Visita www.southpole.com

