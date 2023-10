Mostra nazionale della Frisona: fra 170 capi in esposizione, la regina è Sabbiona Tiky

MONTICHIARI (BS) – Si chiama Sabbiona Tiky la campionessa della 71esim Mostra nazionale della razza Frisona che conquista il titolo alla Fazi di Montichiari, sbaragliando la concorrenza fra 170 capi in esposizione da 42 allevamenti.

Bovina di oltre nove anni di età, “Sabbiona Tiky” – nella foto la prima a sinistra – è di proprietà della Società agricola Sabbiona di Francesco e Lorenzo Ireneo Ciserani di Brembio (Lodi), allevamento giunto alla terza generazione.

Ed è proprio il giovane Matteo, perito agrario e allevatore di 28 anni, terza generazione in azienda, che ci aggiorna sui numeri dell’azienda, con oltre 1.500 capi, dei quali 640 in mungitura. Il latte prodotto è conferito al Caseificio Zucchelli di Orio Litta, nel Lodigiano, per la produzione di Grana Padano. Quattrocento sono gli ettari coltivati a livello aziendale.

“Il futuro della zootecnia? Bisogna investire maggiormente sui giovani che hanno passione e che possono dare una svolta con impegno e dedizione all’allevamento. Il nostro è un lavoro duro, ma molto coinvolgente e gratificante e credo abbia prospettive positive”, afferma Matteo Ciserani.

A livello aziendale, la Società agricola Sabbiona crede molto nella genomica. “Tutte le femmine sono genotipizzate e le migliori vengono trapiantate con embryo transfert – precisa Ciserani -. I vitelli maschi sono poi venduti ai centri genetici, ma facciamo anche trapianti vocati della morfologia, perché siamo amanti delle mostre. In ogni caso, puntiamo a una selezione finalizzata ad avere vacche redditizie e longeve, quindi l’animale deve essere solamente bello e allo stesso tempo funzionale alla redditività”.

La 12ª Mostra nazionale razza Jersey. Regina della finale della razza Jersey è la bovina “Hera Priscilla”, nata nel 2017 e allevata dalla Società agricola Bertoletta della famiglia Zilocchi di Pegognaga (Mantova).

Allevatori storici della provincia di Mantova, l’azienda Bertoletta alleva su due siti produttivi 1.000 bovine (40 quelle di razza Jersey) e coltivano 250 ettari. Il latte prodotto è conferito alla cooperativa Vo Grande di Pegognaga per la produzione di Parmigiano Reggiano.

Per Corrado Zilocchi, “il futuro della Jersey è legato alla volontà degli allevatori di razza Frisona di provare a introdurre capi di razza Jersey in allevamento. Se si allevano le Jersey è facile apprezzare quanto siano animali tenaci e resistenti sui caratteri di salute e con un indice di conversione degli alimenti molto elevato, aspetto quest’ultimo che si traduce in titoli alti che, abbinati alle alte condizioni della frisona, possono migliorare ulteriormente la qualità del latte negli allevamenti”.

Le bovine di razza Jersey, inoltre, “possono convivere tranquillamente con la Frisona, essendo animali con un’elevata facilità di socializzazione con altri capi e con le persone”.

