Tempo di zucca e speck. Ecco la ricetta gustosa per Halloween cucinata da Ivsi (Salumi Italiani)

MILANO – Manca pochissimo alla notte più ‘spaventosa’ dell’anno.

Anche in Italia da anni si è diffusa la tradizione di Halloween soprattutto per i bambini che si divertono a travestirsi e a vivere questa serata ‘mostruosa’ tra streghe, fantasmi, vampiri e ovviamente dolcetto-scherzetto.

Simbolo di questa festa, rimane la zucca. Per il progetto “Let’s EAT – European Authentic Taste” il progetto promosso da IVSI (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani) e da ASIAC (Association Of Imathia’s Agricultural Cooperatives, in Grecia) – Maria Teresa Di Marco de La Cucina di Calycanthus ha realizzato una ricetta per rendere la serata di Halloween ancora più speciale anche a tavola!

“Per questa zuppa abbiamo giocato sulla scenografia, trasformandola in una zuppiera e utilizzandola tutta: polpa ma anche semi! Per renderla golosa e nutriente abbiamo aggiunto listarelle di speck saltate brevemente in padella e il tocco aromatico delle spezie” ha spiegato Di Marco. “Portata in tavola così con la sua incantevole livrea farà un figurone ma ricordatevi che potete prepararla anche in modo semplice e servirla direttamente nelle fondine o in accoglienti ciotole tonde da tenere tra le mani. Unica avvertenza: se volete utilizzare i semi verificate che non siano troppo coriacei, altrimenti optate per quelli già sgusciati”.

Ingredienti:

1 zucca intera tonda di circa 2,5 kg

200 g di speck tagliato a listarelle

2 cipolle bionde

3 denti di aglio

1 bicchierino di vino bianco secco

6 cucchiai circa di olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di curcuma (facoltativo)

1 rametto di rosmarino

sale e pepe

Procedimento:

Lavare la zucca, tagliare la sommità in modo da ricavare una calotta, eliminare i semi all’interno quindi con l’aiuto di coltello e cucchiaio scavare la polpa e conservare da parte. Sistemare la polpa della zucca, le cipolle sbucciate e tagliate grossolanamente, i denti di aglio in camicia, il rosmarino e mezzo limone in una teglia. Cospargere con 4 cucchiai di olio extravergine di oliva e infornare in forno già caldo per circa 10 minuti, trascorso il tempo aggiungere il vino, coprire con carta da forno e completare la cottura per altri 20 minuti circa, o comunque finché le verdure non risultino morbide. Trasferire la polpa di zucca, le cipolle e i denti di aglio privati della buccia in un frullatore e frullare con il fondo di cottura, aggiungendo poca acqua alla volta fino ad ottenere la consistenza desiderata. Aggiustare di sale e pepe. Riprendere la zucca scavata, pennellare l’interno e l’esterno con una marinatura ottenuta mescolando due cucchiai di olio extravergine di oliva con la curcuma, il pepe e lo za’atar. Sistemare dentro la zuppa di zucca frullata e infornare in forno già caldo per 10 minuti circa.

