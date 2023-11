Senatore Cappelli, Aureo, farro, grano monococco: sono nomi ormai noti a tutti. Li incontriamo ogni giorno tra gli scaffali dei supermercati, ricolmi di prodotti – farine, pane, pasta – a base di “grani” con caratteristiche uniche o di varietà particolari, possibilmente “antiche”. Alla base di questa corsa al grano migliore, qualsiasi cosa voglia dire, cavalcata dal mercato e dal marketing, c’è molta disinformazione.

Un libro adatto e dalla facile lettura anche per i non addetti ai lavori, per i consumatori che ogni giorno si trovano di fronte ad informazioni dettate dal marketing e da logiche commerciali.

Luigi Cattivelli – in “Pane Nostro – Grani antichi, farine e altre bugie” edito nel 2023 da Il Mulino, collana Farsi un’idea – ci aiuta a capire perché parlare di varietà antiche o moderne ha poco senso, a scoprire da cosa dipendono le caratteristiche dei diversi frumenti, come il contenuto di proteine o la tenuta di cottura. E soprattutto a comprendere il valore di questa pianta, strategica per il futuro dell’umanità.

Luigi Cattivelli direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica del CREA a Fiorenzuola d’Arda, ha coordinato l’iniziativa internazionale per il sequenziamento del genoma del frumento duro ed è rappresentante italiano nel Research Committee di Wheat Initiative, agenzia internazionale per il coordinamento della ricerca sul frumento.

ISBN:978-88-15-38352-5 | 152 pagine | Anno 2023 | € 13 | LINK

