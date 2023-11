New Holland porta a Ecomondo 2023 il concetto di azienda agricola energicamente indipendente

MODENA – Per il secondo anno consecutivo New Holland sarà presente a Ecomondo, la fiera europea per l’innovazione tecnologica e industriale sostenibile, che si terrà a Rimini Fiere dal 7 al 10 novembre 2023 (Padiglione D5).

Ecomondo è l’evento di riferimento a livello europeo per le tematiche riguardanti la transizione ecologica, con i maggiori interlocutori internazionali legati a tecnologie, servizi e soluzioni industriali sul fronte dell’economia green e circolare.

New Holland vuole rappresentare a Ecomondo il settore dell’agricoltura e raccontare gli sviluppi di un segmento in evoluzione in particolare per quello che riguarda i sistemi di propulsione alternativa e le tecnologie per l’agricoltura di precisione.

Per l’edizione 2023 i riflettori sono puntati sui sistemi di economia circolare, in particolare sul concetto di Azienda Agricola Energicamente Indipendente.

Sullo stand New Holland ad Ecomondo sarà infatti visibile un plastico 3D che rappresenta proprio questo modello di trasformazione dell’agricoltura.

Una delle sfide più grosse per gli agricoltori oggi è quella continuare ad aumentare la produttività riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale del loro lavoro e trovando strade per rendersi indipendenti a livello energetico. Con il concetto di Azienda Agricola Energicamente Indipendente New Holland introduce un modello potenzialmente applicabile da un elevato numero di agricoltori, che possono utilizzare scarti e biomasse per generare biometano, usato poi sia per riscaldamento ed elettricità dell’azienda stessa ma anche per l’alimentazione di macchine agricole a metano.

All’ingresso principale della fiera i visitatori troveranno ad attenderli la nuova versione

del trattore T6.180 Methane Power con trasmissione Dynamic Command, tecnologia flagship delle trasmissioni New Holland.

All’interno, presente sullo stand anche un altro protagonista dell’ampliamento della gamma New Holland verso le propulsioni alternative: E15X, il primo escavatore elettrico frutto dell’evoluzione della gamma di macchine construction leggere full electric.

L’acquisto di Sampierana da parte di CNH e all’apertura del nuovo stabilimento di Cesena

dedicato alla produzione di mini-escavatori e minipale cingolate compresi i modelli elettrici, hanno consentito a New Holland di espandere il proprio portafoglio di prodotti della gamma light equipment, ampliando al contempo le possibilità di personalizzazione e anche la sua offerta di propulsioni alternative, in linea con la strategia sostenibile e la vision di Clean Energy Leader del Brand.

L’E15X Electric Power è dotato di una batteria agli ioni di litio da 21,5 kWh e di un motore

che raggiunge una potenza massima di 16 kW. Questa combinazione consente un’autonomia di quattro ore di lavoro continuo e intensivo con una singola ricarica o, a

seconda del carico di lavoro, fino a un’intera giornata. La batteria può essere caricata in

10 ore con il caricatore di bordo da 220V / 1,8kW, o in 1,5 ore con un caricabatterie

rapido esterno da 380V / 10kW. Essendo un veicolo a emissioni zero e con una

rumorosità di funzionamento estremamente ridotta, l’E15X è l’ideale per i progetti

che privilegiano prassi operative sostenibili e per lavorare in aree soggette a

regolamentazione delle emissioni e del rumore. Le sue dimensioni compatte lo rendono

adatto ai lavori che richiedono l’accesso agli ambienti più angusti o ad aree di lavoro al

coperto, in applicazioni che vanno dall’agricoltura e orticoltura alla paesaggistica fino alle

opere di scavo e demolizione in spazi ristretti.

Ad Ecomondo, all’E15X Electric Power sarà abbinato un dispositivo XPower, un

sistema di diserbo elettrico che si può applicare in ambito urbano per parchi, aree verdi,

marciapiedi, modello XPower XPU, oppure per vigneti e frutteti, modello XPower XPS e

per colture a file in pieno campo, modello XPower XPR.

XPower rappresenta il primo sistema di diserbo ad alto voltaggio non chimico per il

controllo non selettivo delle infestanti. Controllabile dall’apposito monitor in cabina,

XPower scarica a terra, mediante lamelle in metallo, energia elettrica ad alto voltaggio

fornita da un generatore collegato alla presa di potenza del trattore. L’uso di questo

sistema riduce drasticamente l’impatto ambientale delle aziende agricole, offrendo

un’alternativa efficace e sostenibile ai prodotti agrochimici e ai sistemi meccanici.

Questo prodotto è un altro tassello della Clean Energy Leader Strategy volta allo

sviluppo di modelli di agricoltura sostenibile secondo i principi di sostenibilità Ambientale,

Sociale e di Governance, con particolare attenzione alle tecnologie che hanno un ruolo

chiave nell’abbattimento dei gas ad effetto serra.

Ecomondo 2023 – 7-10 novembre 2023

New Holland: Padiglione D5

