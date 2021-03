New Holland invita gli agricoltori a un’esperienza immersiva in YOUNIVERSE, la fiera digitale di CNH Industrial

BASILDON (UK) – New Holland accoglierà i visitatori della fiera digitale YOUNIVERSE nel proprio universo brandizzato, dove li condurrà in un viaggio di progressiva scoperta dei suoi prodotti e delle più recenti innovazioni attraverso una serie di scenari virtuali.

Molto più di un evento in live streaming o di uno showroom, YOUNIVERSE offrirà un’esperienza immersiva di infotainment senza precedenti.

Sean Lennon, Vice President Europe di New Holland, ha dichiarato: “Trovare nuove modalità per comunicare con il nostro pubblico è fondamentale, soprattutto in un momento in cui l’esperienza dell’utente è diventata sempre più importante e le opportunità di incontrare i nostri clienti sono state drasticamente limitate dai lockdown, dalle restrizioni negli spostamenti e dalla cancellazione delle fiere del settore agricolo. L’evento YOUNIVERSE rappresenta un modo nuovo ed entusiasmante per rimanere in contatto con i nostri clienti, invitandoli a raggiungerci in questo mondo virtuale dove possono interagire con i nostri prodotti e ‘incontrare’ i nostri esperti New Holland”.

Un’esperienza immersiva nel mondo di New Holland

I visitatori potranno vedere una selezione di prodotti in un ambiente agricolo immersivo,

accedendo a un’ampia serie di contenuti multimediali, simulazioni 3D e dettagli completi delle macchine. Altri prodotti saranno in mostra in un’area espositiva dedicata del mondo virtuale YOUNIVERSE del brand, con accesso a informazioni complete.

I prodotti presentati nell’ambiente agricolo immersivo comprenderanno oltre 20 macchine e le ultime novità di New Holland: la Big Baler 1290 nella versione Packer; la mietitrebbia CH7.70 Crossover Harvesting™, il trattore T6160 Dynamic CommandTM, le nuovissime pale gommate W170D e le nuove gamme di attrezzi. Inoltre, in quest’area saranno presenti la mietitrebbia da record CR10.90 Revelation e il trattore T7.315 Heavy-Duty, oltre al trattore T6.180 Methane Power che entrerà nella gamma di New Holland nel corso di quest’anno.

Diretta di New Holland con Carlo Lambro, Brand President.

Il 12 aprile alle ore 19:00 CET, New Holland trasmetterà un evento in diretta sul canale online dedicato YOUNIVERSE TV. A condurlo saranno Carlo Lambro, Brand President di New Holland, e la presentatrice televisiva britannica Nicki Shields, che presenteranno la fiera, annunceranno le ultime news riguardanti il marchio e metteranno in evidenza i nuovi prodotti.

Contenuti stimolanti dagli esperti del settore

Gli ospiti della fiera digitale YOUNIVERSE avranno inoltre l’opportunità di “incontrare” esperti del settore e prendere parte a stimolanti webinar. Interviste esclusive e presentazioni saranno trasmesse sul Canale YOUNIVERSE TV. I contenuti proposti comprenderanno contributi di esperti aziendali, importanti istituzioni del settore agricolo, come il CEMA (Associazione europea dei costruttori di macchine agricole), la DLG (Società agricola tedesca) e rappresentanti del settore agroalimentare.

Facilmente accessibile sia da un sito web interattivo sia da tutti i dispositivi mobili, YOUNIVERSE consentirà agli utenti di rimanere connessi, coltivare i propri contatti e sviluppare delle reti.

Le registrazioni gratuite a YOUNIVERSE apriranno il 9 aprile 2021 all’indirizzo youniverse.cnhindustrial.com