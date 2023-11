Prezzi olio d’oliva e extravergine (7 novembre 2023): quotazioni in calo in gran parte delle 16 piazze italiane. Stabili le dop

ROMA – Settimana caratterizzata da numerosi cali per i prezzi dell’olio d’oliva, extravergine e a denominazione.

Ecco tutte le quotazioni nel listino di martedì 7 novembre 2023, pubblicato da Ismeamercati.

Per l’olio extravergine d’oliva le diminuzioni sono avvenute sulla piazza di Brindisi (-9,1%) per 8 euro al kg; Foggia a -6,4%, prezzo 8,05 euro; Lecce (-9,1%) 8 euro/kg; Taranto (-9,1%) 8 euro/kg; a Bari l’olio extravergine d’oliva è quotato 8,35% (calo del 4%).

Fra le dop cala il Terra di Bari (-4%) per un prezzo al kg di 8,35 euro; e a Foggia il Dop Dauno va a 8,25 euro/kg per un – 7,3%.

Aumenti per l’extravergine sulla piazza di Trapani quotato 8,90 euro/kg (2,9%), e sempre a Trapani aumento per la Dop Valli Trapanesi (+2,8%) valutato 8,90 euro/kg. Per le altre: aumenta la Dop Garda (+3,6%) per un prezzo di 14,50 euro/kg.

Le quotazioni più alte – nel report di Ismea Mercati – restano per l’Olio Dop Brisighella (24 euro al kg); Olio Dop Garda 14,50 euro/kg; Olio Dop Riviera dei Fiori e Riviera ligure (13,00 euro al kg).

Fra gli extravergine: 11 euro al kg a Pescara; 10,50 a Ragusa, 8,90 a Trapani, 8,85 euro a Palermo e valori simili sul resto dei mercati fra Puglia e Sicilia (fra gli 8 e 10 euro).

Le piazze interessate sono: Palermo, Ragusa, Trapani, Brindisi, Gioia Tauro (Rc), Foggia, Lecce, Taranto, Imperia, Bari, Verona, Ravenna, Chieti, Pescara, Perugia, Siena.

I prezzi indicati sono pubblicati a fini specificatamente informativi; sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e mediatore, grossista, rivenditore, fanno sapere le Camere di Commercio.

