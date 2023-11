Novalis Forum. A Piacenza il 21 novembre il punto sull’agroalimentare italiano

PIACENZA – “Le aziende del settore agroalimentare: soluzioni innovative e novità normative per lo sviluppo di prodotti fitosanitari”. È questo il titolo della seconda edizione del “Novalis Forum”, un momento di confronto sui temi più attuali del settore agroalimentare, al quale parteciperanno esperti, aziende e rappresentanti delle istituzioni. Dopo la prima edizione del 2021 a Piacenza, e la pausa per il Covid, il Novalis Forum, promosso da Vitalia Consulting, si svolgerà martedì 21 novembre sempre nella città emiliana nella splendida location della Sala dei Teatini, l’ex Chiesa di San Vincenzo.

Il tema di questa seconda edizione guarda alle sfide poste da fenomeni come l’incremento della domanda di prodotti alimentari e gli effetti del cambiamento climatico. “L’approccio corrente – sottolinea Stefano Jondini, CEO di Expedia e promotore dell’evento – associa difesa delle colture a tutela della salute e riduzione dell’impatto ambientale legati all’utilizzo di prodotti fitosanitari, con conseguente riduzione delle sostanze chimiche disponibili”.

Dalle oltre 2000 sostanze attive approvate nei primi anni duemila si è passati alle circa 300 attuali, il che richiede lo sviluppo di nuove tecnologie che possano essere impiegate nella difesa delle colture. “Soluzioni – aggiunge Jondini – che includono, per esempio, approcci diversi come l’individuazione di nemici naturali degli agenti infestanti o alternative naturali o di basso impatto alle sostanze chimiche. Uno sforzo che vede coinvolte insieme diverse professionalità come aziende produttrici, centri di ricerca, laboratori, sperimentatori e consulenti”.

Perché Novalis Forum? In latino la parola Novalis significa “campo lasciato a riposo, a maggese”, una pratica la cui importanza non è ferma nel passato ma è stata recentemente ribadita dalla Commissione Agricoltura del Parlamento europeo che ha promosso il maggese all’interno della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Così come un terreno usato intensivamente subisce un calo della fertilità e ha bisogno di un momento di stop per rigenerarsi e prepararsi per rendere ottimamente in futuro, così è necessario ogni tanto fermare le proprie attività quotidiane per confrontarsi e prepararsi e ripartire con i giusti strumenti per affrontare le sfide attuali e non farsi cogliere impreparati da quelle future. E’ questo lo spirito con cui è nato il Novalis Forum, offrire un momento di incontro e confronto tra i professionisti del settore, condividere conoscenze e informazioni e trasformarli in azioni che permettono di raggiungere le diverse aspettative di operatori agricoli, aziende e consumatori.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it