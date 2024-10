xFarm Technologies: leader europeo nella digitalizzazione del settore agroalimentare, chiude un round da 36 milioni euro

MILANO – Il 2024 segna un anno di grande crescita per xFarm Technologies, la tech company che supporta il lavoro di 450.000 aziende agricole appartenenti a più di 100 filiere su oltre 7 milioni di ettari in tutto il mondo grazie alla sua piattaforma digitale xFarm, un Farm Management Information System (FMIS).

Dopo l’integrazione lo scorso aprile di Greenfield Technologies, azienda spagnola incentrata sull’Agricoltura Rigenerativa, e SpaceSense, realtà francese specializzata nell’Intelligenza Artificiale Geospaziale, operazione che ha consolidato la sua posizione come leader europeo nella digitalizzazione del settore agroalimentare, xFarm Technologies annuncia adesso la chiusura di un round di Serie C da €36 milioni.

A guidare il nuovo round, che segue il round di Serie B da €17 milioni del 2022 e il primo round da €3 milioni nel 2019, la società globale di investimenti nel settore tecnologico Partech, attraverso il suo Impact Growth Fund, che ha come obiettivo quello di far scalare i leader tecnologici europei di impatto che operano per risolvere sfide ambientali e sociali. Il round vede anche la partecipazione di Mouro Capital, una società di venture capital con sede a Londra che persegue opportunità di investimento nel settore fintech in fase di crescita in Europa, Nordamerica e America Latina. Anche Swisscom Ventures, United Ventures e tutti gli investitori istituzionali dei round precedenti hanno partecipato, rinnovando la propria fiducia in xFarm Technologies sulla base dei significativi risultati raggiunti negli ultimi due anni.

L’azienda è già ben radicata in Europa, in particolare in Svizzera, Italia, Spagna, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Il capitale raccolto attraverso il round di Serie C le permetterà di consolidare la propria leadership in Europa e di accelerare la sua espansione nel resto del continente, ma anche in LATAM, India, Turchia e Stati Uniti, dove ha già iniziato a rafforzare la sua presenza attraverso una campagna di assunzioni e partnership strategiche. xFarm Technologies intende, inoltre, migliorare le propria performance sviluppando ulteriormente i propri servizi, adattandoli alle esigenze di specifici mercati e clienti.

La sostenibilità rimane prioritaria per la tech company, che punta ad appoggiare i propri partner e clienti nell’implementazione di pratiche di Agricoltura Rigenerativa su larga scala, fornendo loro soluzioni e tecnologie ancora più avanzate, e utilizzando strumenti sempre più innovativi, come l’Intelligenza Artificiale Geospaziale.

La partecipazione di Mouro Capital in questo round sarà importante per la creazione della nuova divisione Fintech e Insurtech di xFarm Technologies, determinata a sviluppare ulteriormente i propri servizi nel campo della gestione del rischio e del credito. Ciò le consentirà di offrire un supporto ancora maggiore sul versante della gestione assicurativa e finanziaria.

“Questo è un momento di profondi cambiamenti e grandi sfide per l’industria agroalimentare a livello globale. In xFarm Technologies vogliamo continuare a fornire gli strumenti più efficaci ed avanzati per affrontare questo scenario, con ulteriori investimenti in R&D e innovazione, tecnologie all’avanguardia nell’intelligenza climatica e nell’IA per il supporto agronomico, e con un focus su sostenibilità e Agricoltura Rigenerativa – afferma Matteo Vanotti, CEO di xFarm Technologies. – Siamo entusiasti di annunciare questo round di finanziamento e fieri di avere partner di livello mondiale come Partech, Mouro Capital e tutti gli altri investitori che hanno riposto la loro fiducia in noi. Con il loro supporto, continueremo a innovare, spingendo la digitalizzazione in un’ottica di filiera, aiutando gli agricoltori a gestire le loro aziende in modo ancora più efficace e sostenibile”.

“Siamo davvero lieti di collaborare con uno dei maggiori player dell’AgTech a livello mondiale – commentano Rémi Said e Arnaud Minvielle, General Partner di Partech –. Crediamo che xFarm Technologies, con la sua soluzione tecnologica all’avanguardia, la sua innovativa route to market, la sua comprensione profonda dei bisogni degli agricoltori e il suo mercato globale, abbia tutto ciò che serve per essere leader nei software di gestione agronomica a livello mondiale, e un attore fondamentale nella transizione della catena del valore agricola. Siamo molto orgogliosi, e onorati, di intraprendere questo viaggio con xFarm Technologies e il suo team di grande talento”.

“In quanto investitori fintech pensiamo che la missione di xFarm Technologies, la digitalizzazione del settore agricolo, coincida con il fatto che il loro prodotto sia un ottimo punto di accesso per rispondere alle esigenze finanziarie dei loro clienti – sottolinea Manuel Silva Martínez, General Partner di Mouro Capital. – Siamo entusiasti di appoggiare Matteo e il team nell’espansione della loro visione nella nostra principale area di expertise”.

