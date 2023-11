Foody, Mercato Agroalimentare Milano: punto di riferimento per l’intera filiera agroalimentare

MILANO – Foody Mercato Agroalimentare Milano è una delle maggiori realtà in Italia per il commercio all’ingrosso dei prodotti agroalimentari freschi: costituito da 4 mercati – Ortofrutticolo Ittico, Floricolo e Carni – conta 150 grossisti e 75 produttori agricoli locali; ogni anno vengono commercializzati oltre 8 ml di quintali di prodotti con circa 200.000 tonnellate di frutta e verdura che varcano i confini italiani.

Foody ricopre una funzione essenziale: nella corretta formazione dei prezzi all’ingrosso; nella valorizzazione della produzione locale; nella garanzia della qualità dei prodotti; nella tutela della sicurezza alimentare; nelle attività di import di prodotti da tutto il Mondo e nello sviluppo della esportazione delle produzioni italiane di qualità in ambito UE ed Extra UE.

Per quanto riguarda i prodotti ittici, Foody ha creato un marchio di qualità e sicurezza alimentare riconosciuto in tutta Italia per veicolare i valori di qualità e sicurezza alimentare che contraddistinguono il mercato ittico di Milano.

Inoltre da Foody Mercato Agroalimentare Milano è in corso un processo di sviluppo che ha l’obiettivo di trasformare il Mercato nel primo city hub agroalimentare italiano, al pari dei maggiori mercati all’ingrosso europei. Questo progetto progressivo investirà in servizi innovativi per operatori e consumatori, puntando su qualità, sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e innovazione.

Il Mercato Agroalimentare di Milano si trova in Via Cesare Lombroso 54, in una posizione strategica e a breve distanza dal centro e dai principali snodi della città. Aperto dal lunedì al sabato in orari dedicati per ciascuna categoria merceologica.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it