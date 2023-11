Esportare nel Regno Unito: pubblicate le schede ISMEA su vini, formaggi, prosciutti e polpe di pomodoro

ROMA – A seguito della Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea, configurandosi a tutti gli effetti come un Paese terzo che non beneficia più del principio della libera circolazione delle merci vigente a livello intra-Ue.

Per preservare le relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose, Ue e Regno Unito hanno tuttavia firmato il 30 dicembre 2020, l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (EU-UK Trade and Cooperation Agreement), applicato in via provvisoria il 1º gennaio 2021 e in vigore dal 1º maggio, che consente il libero scambio di merci, senza tariffe né quote, con l’obiettivo di instaurare una solida cooperazione in campo economico, sociale ed ambientale.

Pur in assenza di dazi e contingenti, le regole sugli scambi commerciali tra Ue e Regno Unito sono inevitabilmente cambiate rispetto al passato, richiedendo a tutte le merci scambiate e poste sul mercato dell’una e dell’altra parte il rispetto di specifici adempimenti atti a definire la conformità rispetto ai criteri fissati nei reciproci ordinamenti giuridici.

Ismea, con le schede prodotto Paese Esportare nel Regno Unito relative a vino, formaggi freschi, prosciutti stagionati e polpe di pomodoro, vuole fornire alle aziende agricole uno strumento pratico per orientarsi tra i numerosi adempimenti necessari a esportare (Procedure, Documenti doganali, formalità relative ai trasporti, accise, tariffe e imposizioni fiscali, normativa sanitaria, norme di imballaggio ed etichettatura etc.) e al contempo fornire un quadro sulle caratteristiche del mercato di sbocco, l’andamento della domanda relativa al prodotto in esame e del posizionamento nazionale rispetto ai competitor esteri, utile a valutare le reali opportunità di business.

Le schede “Prodotto/Paese” si inquadrano nelle attività dell’Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-20, con particolare riferimento all'”internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari e sono realizzato dall’Ismea col supporto di Si.Camera.

LE SCHEDE PRODOTTO

VINO Infografica_Vino_RegnoUnito_def2 (1)

PROSCIUTTI Infografica_Prosciutti_RegnoUnito

POMODORO Infografica_Pomodoro_RegnoUnito

FORMAGGI Infografica_Formaggi_RegnoUnito_def

