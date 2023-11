Fondo Innovazione Ismea. Il Conaf: ‘Scarsa funzionalità del portale, procedura da ricevere’

ROMA – Fa discutere la chiusura dopo poche ore dall’apertura del portale Ismea per il Fondo innovazione.

“Le comunicazioni di ISMEA, con toni trionfalistici, enfatizzano uno straordinario successo” ha sottolineato il Conaf, consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

“La realtà è diversa – ha scritto il Conaf – , vista con l’occhio dei professionisti che, pur essendo al lavoro alle 12, non sono riusciti a completare le procedure per la scarsa funzionalità del portale (probabilmente per i troppi accessi contemporanei).”

“Affidarsi al solo fattore tempo o alle funzionalità del portale – sottolinea Renato Ferretti, vicepresidente Conaf -, non è un sistema che migliora l’efficienza e la qualità dei progetti.

Con Ismea, il CONAF collabora da tempo e quest’occasione potrà diventare un caso su cui riflettere per rivedere le procedure e inserire anche criteri di priorità per la formulazione delle graduatorie. Una revisione che consenta un lavoro più professionale, che è l’unica garanzia per risultati positivi in termini di efficacia ed efficienza per le imprese ed i territori”. LEGGI Fondo Innovazione boom di richieste e risorse esaurite. Ismea: 1.883 domande convalidate (per 75 milioni di euro più riserva), portale chiuso in poche ore

