Cambiamenti climatici, Cairoli (Conaf): Abbiamo conoscenze è tempo di agire, serve coniugare innovazione con rispetto ambiente

ROMA – “Siamo tecnici e ci basiamo sui dati: i dati dicono che il cambiamento climatico è in atto”.

A sottolinearlo è Monica Cairoli, consigliere Conaf, intervento al Roma Innovation Hub, alla sessione dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici, che riguarda il Goal13 dell’Agenda2030.

E allora, come promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico?

“Una criticità di queste dimensioni ha bisogno di un approccio olistico, sia tecnico sia sui temi – ha sottolineato Cairoli -. Ecco perché la parola del secolo è connessione, un po’ come stiamo facendo in questa manifestazione in cui si mettono in connessione le diverse specificità professionali.

Il problema, però, è che siamo sempre più disconnessi dalla natura e dobbiamo riequilibrarci. Ciò non significa mettere in contrapposizione il progresso e la modernità con le azioni per affrontare i cambiamenti climatici, anzi: il progresso è proprio l’atto di coniugare l’innovazione e il rispetto per l’ambiente.

Abbiamo scienza, conoscenza, tecnica, strumenti e i professionisti: siamo pronti, lo siamo da tanto, dobbiamo agire”, ha concluso la consigliera del Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it