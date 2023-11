L’Italia agricola sempre più forte in Europa: Leonardo Pofferi alla vicepresidenza di COGECA

BRUXELLES – È stata rinnovata oggi a Bruxelles la governance della Confederazione Europea delle cooperative agricole COGECA per il prossimo triennio, con l’elezione del nuovo Presidente, lo svedese Lennart Nilsson, che succede allo spagnolo Ramon Armengol.

La cooperazione agroalimentare italiana continuerà ad essere rappresentata in seno al comitato di Presidenza da Leonardo Pofferi, responsabile per gli affari europei e le relazioni internazionali di Confcooperative dal 2014 e già vicepresidente di Cogeca dal gennaio 2020. Pofferi ricopre attualmente anche la carica di tesoriere di Copa-Cogeca e siede nel board degli organismi europei Cooperatives Europe e Social Economy Europe.

Completano il comitato di presidenza gli altri cinque Vice Presidenti: Florentin Bercu (Romania), Christian Hoegh-Andersen (Danimarca), Idalino Leao (Portogallo), Agnieszka Maliszewska (Polonia), Michael Marcerou (Francia).

“Con la riconferma di Leonardo Pofferi alla vice presidenza di Cogeca, proseguiamo l’impegno in prima linea della cooperazione agroalimentare italiana in Europa, per affrontare al meglio tutte le numerose battaglie che ci accompagneranno nei prossimi anni, dalla transizione verde alla riforma della politica agricola comune”, ha commentato il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Carlo Piccinini.

