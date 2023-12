Via ai pagamenti Agea per i danni causati da calamità naturali in Emilia-Romagna, Marche e Toscana

ROMA – Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, comunica di aver avviato l’erogazione dei pagamenti relativi alle richieste di ristoro previste dal decreto n. 594120 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, “Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023”, che stabilisce un sostegno finanziario a favore dei settori agricoli colpiti da problemi che incidono sulla redditività economica dei produttori.

Il numero di domande ammesse al pagamento è stato 28.310 per un importo complessivo erogabile di oltre 100 milioni di euro. Con questa prima tranche saranno messe in pagamento 26.857 domande per le quali si sono conclusi positivamente i controlli obbligatori previsti per legge.

Nello specifico: per i territori colpiti da eventi alluvionali e franosi, con la prima disposizione di pagamento, si autorizzano oltre 51 milioni di euro per un totale di domande ricevute pari a 9.853; per i territori colpiti da siccità, si autorizzano oltre 54 milioni di euro per un totale di domande ricevute pari a 17.004.

Il tempestivo avvio dei pagamenti – bel oltre un mese e mezzo in anticipo rispetto alla scadenza fissata dal Regolamento UE (31 gennaio 2024) – è stato possibile anche grazie all’adozione, da parte di Agea, di un sistema di domanda automatica che ha messo a disposizione dei potenziali beneficiari degli aiuti moduli precompilati con il dettaglio delle superfici pagabili e l’indicazione dell’importo erogabile. È stata la prima volta che ci si è avvalsi di una simile modalità di inoltro delle domande, prevista dall’art 65, par. 1, lettera f), del Reg. (UE) 2021/2116.

“Si aggiunge un altro importante tassello alla costruzione della nuova Agea secondo una strategia che prevede rapidità nelle risposte ai produttori e interventi mirati e tempestivi per venire incontro a tutte le tipologie di richiesta, soprattutto se ci si trova di fronte a necessità che originano da eventi imprevisti e calamitosi” – ha sottolineato Fabio Vitale, Direttore di Agea. “Stiamo avanzando rapidamente nell’erogazione di questi pagamenti che vanno a sostenere produttori che hanno visto sconvolte le proprie aziende, spesso colpite in prima battuta dalla siccità e successivamente da eventi estremi come le alluvioni. Non possiamo permettere che questi accadimenti, sempre più frequenti purtroppo, mettano a repentaglio la sopravvivenza di molte realtà fiorenti di tutto il settore agro-alimentare con ripercussioni molto gravi su tutto il Paese”.

