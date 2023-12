Sogemi e Prologis firmano un accordo per la realizzazione di una nuova piattaforma logistico-produttiva all’interno del rinnovato Mercato Agroalimentare di Milano

MILANO – Sogemi comunica la sottoscrizione con la società Prologis di un nuovo contratto relativo alla cessione del diritto di superficie di un’area di 16.000 mq all’interno del Mercato Agroalimentare di Milano, finalizzata alla realizzazione di una nuova piattaforma logistico-produttiva.

L’immobile, con una superficie costruita pari a 11.000 mq, sarà destinato sia ad operatori esterni sia agli operatori presenti all’interno del Mercato, con priorità ai soggetti operanti all’interno del Mercato Ittico.

L’avvio del cantiere, previsto per luglio 2024, costituisce un altro importante tassello per il piano di sviluppo “Foody 2025”, che vedrà nella primavera del 2024 l’inaugurazione del primo Padiglione Ortofrutta 1, la struttura lunga 450 metri che ospiterà 102 punti vendita e 160 baie di carico, per un totale di 22.000 metri quadrati di aree di vendita.

L’accordo è stato sottoscritto con la consulenza dello studio RPLT RP legalitax.

