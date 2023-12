Husqvarna lancia le prime motoseghe a batteria con frizione per potatura e taglio

ALTAVILLA VICENTINA (VI) – Husqvarna T542iXP, da potatura, e Husqvarna 542iXP, con impugnatura posteriore, sono le prime due motoseghe a batteria con frizione al mondo e che offrono, a tutti i Professionisti che decidono di affidarcisi, maggiore potenza, all’insegna del comfort. La frizione, efficiente ed affidabile, permette partenze ed arresti più morbidi, fornendo energia costante per ogni taglio.

“Siamo entusiasti di presentare la prima motosega a batteria con frizione al mondo. Questo nuovo prodotto è il risultato del nostro impegno nell’innovazione e della nostra dedizione a fornire ai Tree-climber e agli Arboricoltori i migliori strumenti possibili per il loro lavoro. Grazie alla frizione, alla potenza aggiuntiva e alle caratteristiche di design perfezionate, i Professionisti potrannno lavorare in modo più efficiente, mentre la possibilità di scegliere tra un’impugnatura superiore o posteriore permette di prediligere il modello adatto in base ad ogni esigenza” ha dichiarato Martin Håård, Product Manager Battery Saws & Accessories Husqvarna.

Husqvarna T542iXP e Husqvarna 542iXP, già disponibili per l’acquisto presso tutti i rivenditori autorizzati, sia con impugnatura superiore che posteriore, presentano diverse caratteristiche. La frizione centrigufa permette una maggiore energia in fase di avviamento ad ogni taglio ed una migliore efficienza in arresto ed in avvio. Il pignone è una soluzione flessibile e durevole, che semplifica l’installazione della catena, mentre è stato migliorato il carter della frizione, per un’espulsione ottimizzata del truciolo per ridurre gli intasamenti e le interruzioni. Per quanto riguarda la catena, invece, sono due le tipologie disponibili: la SP21G e la SP33G, entrambe scorrevoli ed estremamente efficienti per un taglio preciso. Il sensore digitale dell’olio avvisa l’utilizzatore quando è necessario il rabbocco, riducendo l’usura della catena. Quest’ultima, infine, è dotata di un’elevata velocità per tagli rapidi e netti, a favore di risultati migliori e sempre più efficienti.

