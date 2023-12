Lutto nel mondo del vino: ci ha lasciati Alfonso Baldetti, tra i fondatori della Cortona Doc, in Toscana

CORTONA (AR) – Un lutto inaspettato nel mondo del vino, toscano in particolare. Se ne è andato in maniera prematura e inaspettata Alfonso Baldetti, titolare con i figli e la moglie dell’omonima azienda nelle campagne di Cortona, in provincia di Arezzo.

Alfonso Baldetti è stato da sempre appassionato di agricoltura e al fianco degli imprenditori del territorio, grazie alla Consulente Enologica, azienda fornitrice di strumenti per l’agricoltura che dalla frazione di Pietraia in Cortona è arrivata ad avere sedi e consulenze internazionali, specializzandosi in viticoltura. Nei vigneti di famiglia, insieme ai figli Daniele e Gianluca, ha dato vita alcuni anni fa all’omonima azienda contribuendo alla nascita e alla crescita della Cortona Doc, marchio ormai affermato in tutto il mondo, soprattutto grazie al Syrah. Di Alfonso ci mancheranno l’entusiasmo, la vivacità, la simpatia e soprattutto la passione nel fare il suo mestiere e nel raccontare il vino italiano nel mondo.

Alla famiglia Baldetti la vicinanza della nostra redazione.

