Fondo Innovazione Ismea. Lollobrigida: Via alle agevolazioni, oltre 69 milioni di euro in ballo

ROMA – “Oltre mille domande istruite e convalidate da Ismea per un valore di 69 milioni di euro, pari al 90% delle risorse: sono i numeri che confermano l’importanza del Fondo Innovazione, a meno di un mese dall’avvio della misura che prevede risorse per un totale di 75 milioni di euro. In questo modo diamo il via alle agevolazioni per le Piccole e medie imprese”.

Lo annuncia il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Le imprese beneficiarie comunicheranno a ISMEA l’ordine di acquisto del bene agevolato. La comunicazione potrà essere effettuata entro i primi giorni di marzo 2024 e, successivamente, le aziende potranno chiedere, entro dicembre 2024, la liquidazione del contributo. È prevista anche la possibilità di erogazione del saldo da parte di Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare direttamente al fornitore.

“L’obiettivo è quello di chiudere velocemente la prima edizione del Fondo e aprire subito il capitolo 2024, per dare alle imprese la possibilità di continuare ad ammodernare il parco macchine e gli strumenti per la produzione agroalimentare. Ringrazio Ismea, il direttore Chiara Zaganelli e il commissario Livio Proietti, per aver lavorato con puntualità e aver così contribuito a rendere un successo questa misura”, conclude il ministro Lollobrigida.

