COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – Professionalità, prestazioni e durata nel tempo. Con l’arrivo della stagione di potatura è fondamentale scegliere al meglio l’arma vincente così da semplificare e velocizzare il lavoro in campo.

Da oltre 50 anni al fianco degli agricoltori professionisti, Pellenc progetta e realizza attrezzature con lo scopo di rendere ancora più redditizio il lavoro, nel massimo della sicurezza per gli utilizzatori e nel totale rispetto dell’ambiente.

Ultime nate e settima generazione di forbici professionali a batteria Pellenc, le C35 & C45 rappresentano un vero e proprio concentrato di tecnologia, coniugando prestazioni, comfort per gli utilizzatori e sicurezza sul lavoro. Sfruttando tutti i benefici dei motori brushless by Pellenc, le nuove forbici sono in grado di raggiungere i 23mila giri/min, con pesi, vibrazioni e ingombri ridotti al minimo; il risultato è la capacità di garantire tutta la potenza necessaria ad ogni tipologia di taglio, fin dai giri più bassi.

Gli agricoltori potranno scegliere sia di utilizzare la batteria “tascabile” 150 sia la multifunzione ULiB 250 in grado di alimentare anche ulteriori attrezzature della gamma Pellenc, entrambe in grado di assicurare un’autonomia di oltre una giornata di potatura con una sola ricarica.

Prestazioni e lunghe autonomie, abbinate al massimo del comfort e alla sicurezza durante il lavoro. Oltre ad un corpo macchina disegnato in modo da assicurare un’ergonomia ricercata durante le intere giornate di potatura, le nuove C35 & C45 sono dotate dell’innovativo sistema di sicurezza Activ’ Security che, basandosi sulla naturale impedenza del corpo umano, va a bloccare il movimento della lama in caso di contatto con la mano dell’operatore.

