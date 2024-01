Abolizione esenzione Irpef per l’agricoltura. Gadda (Iv): Governo ci ripensi e approvi mio emendamento

ROMA – “Il mancato rinnovo dell’esonero Irpef per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli mette a nudo la verità sul sostegno che il governo dei sovranisti offre al mondo agricolo: nei fatti non si va al di là delle chiacchiere”.

A sottolinearlo in una nota è Maria Chiara Gadda (IV), vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera, sul Milleproroghe.

“L’esonero Irpef, introdotto nel 2016 dal governo Renzi e sempre confermato fino ad oggi, è un’importante forma di sostegno per il settore agricolo. Nonostante questo, il centro-destra non ha inteso invece prorogare la misura che è un pilastro delle facilitazioni fiscali per il settore, assestando un grave colpo a tutto il sistema.

Chiediamo – ha detto Gadda – per questo che il governo torni sui suoi passi, approvando l’emendamento che presenterò al Milleproroghe. In caso contrario saremo costretti a concludere che quello Meloni, più che il governo del sostegno all’agricoltura e al Made in Italy, è il governo delle tasse” ha concluso.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it