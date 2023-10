“Agea un covo di ladri”. Gadda (IV) a Carloni: Affermazioni gravi, ne renda conto

ROMA – “Ma il presidente della commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni dicendo testualmente della Agenzia pubblica per le erogazioni in agricoltura ‘chi ha un po’ di esperienza sa che AGEA fino ad oggi era, come l’ho definita io più volte, un COVO DI LADRI’ possiede informazioni che non sono state comunicate alle autorità competenti? Sta affermando che i dipendenti e tutti i ministri che si sono succeduti siano stati conniventi con un sistema strutturato di malaffare?”.

Ad affermarlo è la deputata di Italia Viva e vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, Maria Chiara Gadda, pubblicando sui suoi profili social un video dell’intervento del presidente ComAgri.

“Queste affermazioni – aggiunge Gadda – sono sul sito del ministero e sono state fatte in una sede istituzionale, è necessario che venga data una risposta formale a queste gravi affermazioni e che il presidente ne renda conto”.

