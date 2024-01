Farine tra verità e mistificazioni. Italmopa: contrastare le notizie ingannevoli attraverso la conoscenza scientifica

RIMINI – Farine tra verità e mistificazioni. Contrastare le notizie ingannevoli attraverso la conoscenza scientifica.

E’ stato questo il tema dell’incontro che ha visto oltre 150 partecipanti che hanno affollato la conferenza di Italmopa-Molini d’Italia-Infofarine, che si è svolta nell’ambito dell’edizione 2024 del Sigep – il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè.

Un evento che ha costituito una preziosa occasione per smascherare nuovamente falsi miti e luoghi comuni che riguardano il prodotto ‘farina’.

“Alle notizie, non di rado totalmente infondate, che circolano da tempo sulla farina e prodotti da essa derivati, abbiamo risposto oggi opponendo la ‘forza’ della conoscenza e del rigore scientifico – ha dichiarato Andrea Valente, presidente Italmopa – confermando così il nostro impegno nel contrasto a fake news ricorrenti e pericolose, le quali risultano essere spesso frutto di personali convinzioni degli autori o peggio ancora di interessi individuali abilmente celati dietro la presunta difesa di quelli collettivi”.

‘La corretta informazione sulle tematiche di nostra competenza costituisce, da tempo, un’assoluta priorità per la nostra Associazione’ prosegue Valente ‘in questa direzione va anche l’organizzazione della Giornata ‘Molini a porte aperte’ attraverso la quale molte Aziende molitorie nostre associate hanno spalancato le loro porte al pubblico per mostrare da vicino come viene prodotta la farina e fornire ogni chiarimento alle domande dei visitatori’.

A catturare l’interesse dei numerosi presenti in sala, gli interventi di relatori di assoluto rilievo: il Prof. Luigi Cattivelli, Direttore Crea Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica che ha trattato il tema dei grani antichi; Alessandra Marti, Professore associato di Scienze e Tecnologie dei Cereali, presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano che ha presentato una relazione su macinazione a cilindri e macinazione a pietra; Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista, docente di allergie e intolleranze alimentari presso l’Università Campus Biomedico di Roma che ha parlato di farine bianche e integrali; Franca Marangoni, Direttore scientifico del Nutrition Foundation of Italy, che ha trattato le diete ‘low carb‘.

A moderare il dibattito, il Dr. Giorgio Donegani, esperto in nutrizione ed educazione alimentare e portavoce del Consiglio dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari che ha peraltro patrocinato l’evento a conferma dell’assoluta rilevanza dell’iniziativa.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it