A Siena torna l’appuntamento con il vino di tutta Italia. Wine&Siena dal 26 al 29 gennaio con la nona edizione

SIENA – Programma ricchissimo di eventi quello della nona edizione di Wine&Siena 2024 che si terrà dal 26 al 29 gennaio nel complesso del Santa Maria della Scala. Circa 500 le etichette da degustare da tutta Italia oltre a tantissimi prodotti gastronomici tra varietà di cioccolato, formaggi, olio, carni e salumi, birra, pasta, riso, cereali, grappe e liquori, da produttori provenienti da tutto il paese.

Sei prestigiose Masterclass, a partire dal Tocai, il vino che cambia nome ma non perde la sua identità, passando alle armonie evolutive dal Piemonte all’Alto Adige, ai segreti e le meraviglie dell’Arte in Anfora. E ancora, un viaggio sensoriale tra le migliori bollicine d’Italia, i tesori vinicoli della Val d’Orcia, il Brunello di Montalcino e la sinfonia di un terroir inconfondibile. Assolutamente da prenotare le visite guidate a Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi dove è in programma anche la conferenza stampa di apertura della manifestazione. Al Monte dei Paschi, ma nella sede storica di Palazzo Salimbeni, si terrà il convegno su invito dedicato alla Dop Economy. E poi, ancora al Santa Maria della Scala, i talks di The WineHunter, dalla distillazione del Moscato, all’Anfora ai segreti per riconoscere un olio di oliva di qualità e soprattutto la presentazione sia in presenza che in live streaming del Merano InterWine Festival China, che vedrà la manifestazione enogastronomica approdare in Estremo Oriente nel maggio 2024. Verrà quindi premiato il ristorante vincitore della V edizione di “Tra Borghi e Cantine, dove la tradizione incontra il gusto”, con Confcommercio Siena. Da tenere d’occhio anche il programma “fuori salone” con gli incontri letterari organizzati dall’Università degli Studi di Siena e le cene gourmet al ristorante Alcide di Poggibonsi e al ristorante Bruscello Bistrot di Siena.

Per il nono anno Wine&Siena torna dunque ad animare le prestigiose sale del Santa Maria della Scala. Siena si conferma ancora una volta la location ideale per inaugurare l’anno enologico in Italia con il primo grande evento del 2024 grazie alla manifestazione che torna nella città dal 26 al 29 gennaio. La rassegna darà il via ad un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. L’evento, voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Preziose le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo Siena, il Comune di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena. L’evento ha anche il patrocinio della Regione Toscana. Il percorso si snoderà tra location uniche e di rara bellezza come il Palazzo Sansedoni, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione e il Santa Maria della Scala.

Venerdì 26 gennaio Wine&Siena inizia con il convegno “DOP Economy tra crescita e futuro” organizzato da Banca Monte dei Paschi di Siena, su invito, nella sede storica di piazza Salimbeni. Alle 18 nella sala stampa della Fondazione Monte dei Paschi, a Palazzo Sansedoni, conferenza stampa di apertura Wine&Siena con brindisi. Seguirà, alle 20, nel Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala, l’evento inaugurale dell’edizione 2024 Small Plates Dinner.

Sabato 27 gennaio dalle 11 alle 18 al Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, i percorsi di degustazione dei prodotti enogastronomici con gli espositori Wine, Wine in Amphora, Food & Spirits, Extrawine e Consorzi, la Winehunter Area, con il banco di degustazione di vini selezionati The WineHunter Award.

Sabato 27 gennaio, anche, porte aperte a Palazzo Sansedoni, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, per due visite guidate su prenotazione (per un massimo di 30 persone a visita), una alle 12 e una alle 17, per prenotare scrivere a info@verniceprogetti.it entro le 12 di venerdì 26 gennaio. Ed ancora, sabato 27, apertura straordinaria e visite guidate del Museo delle Biccherne Archivio di Stato di Siena, Banchi di sotto 52, visite libere dalle 10 alle 13 con ingresso alle 10 ed alle 11:30, visite guidate alle 12 con prenotazione as-si.comunicazione@cultura.gov.it.

Sempre al Santa Maria della Scala, ma nella Sala San Ansano, The WineHunter Talks: dalle 12 alle 13, in presenza e live streaming, presentazione Merano InterwineFestival China a cura di China Link e The WineHunter; dalle 15 alle 16, Distillando Moscato in Italia a cura di Marcello Vecchio – ANAG.

The WineHunter Masterclasses – Grand Hotel Continental – Starshotel Collezione, dalle 11.30 alle 12.30 la prima masterclass “Tocai… Il vino che cambia nome ma non perde la sua identità”, con Marcello Vagini, delegato AIS Siena; dalle 14 alle 15.30 “Un viaggio dal Piemonte all’Alto Adige, assapora le differenti armonie evolutive”; dalle 16.30 alle 17.30 “Arte in Anfora: segreti e meraviglie del vino nella storia verso il futuro” con Helmuth Köcher – The WineHunter.

Domenica 28 gennaio dalle 11 alle 18 al Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, continua la degustazione dei prodotti enogastronomici con gli Espositori Wine, Wine in Amphora, Food & Spirits, Extrawine, Consorzi. Ci sarà di nuovo la Winehunter Area, banco di degustazione con vini selezionati The WineHunter Award. Per The WineHunter Talks, Sala San Ansano, Santa Maria della Scala, dalle 10 alle 10.40 “Anfora” a cura di AICOO, dalle 16 alle 17 “Impariamo a riconoscere l’Olio di Oliva di Qualità” a cura di AICOO. Con The WineHunter Masterclasses – Grand Hotel Continental – Starhotels Collezioni dalle 11.30 alle 12.30 “Bolle d’Italia: un viaggio sensoriale tra le eccellenze delle bollicine italiane”, dalle 14 alle 15 “Sotto i cieli di Val d’Orcia: tesori vinicoli tra colline incantevoli e tradizioni autentiche” con Andrea Frassineti, Consigliere Nazionale ONAV, dalle 16.30 alle 17.30 “Sinfonia di terroir: Brunello di Montalcino – L’arte di un Rosso Inconfondibile”.

Lunedì 29 gennaio dalle 11 alle 18 Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, degustazione di prodotti enogastronomici nella giornata dedicata agli operatori del turismo, della somministrazione, del settore ricettivo e della stampa. Torna l’apertura straordinaria e le visite guidate del Museo delle Biccherne Archivio di Stato di Siena, apertura per visite libere dalle 10 alle 13 con ingresso alle 10 ed alle 11:30, visite guidate alle 12 con prenotazione as-si.comunicazione@cultura.gov.it. L’ingresso è consentito ad un massimo 20 persone per ciascun ingresso e visita con priorità ai possessori di braccialetto Wine&Siena. The WineHunter Talks, Sala San Ansano, Santa Maria della Scala alle 11.30, si terrà la premiazione del ristorante vincitore della V edizione di “Tra Borghi e Cantine. Dove la tradizione incontra il gusto” con Confcommercio Siena; alle 15.30, nella Sala San Ansano, la conferenza stampa di chiusura della nona edizione di Wine&Siena 2024. Nell’occasione saranno presentate le bottiglie donate a QuaVio. L’associazione di assistenza ai malati oncologici ha infatti chiesto ai produttori di donare una loro bottiglia da utilizzare come premio in tombole solidali, lotterie di raccolta fondi e altri eventi, per coprire le spese per lo psicologo di supporto ai pazienti.

Il Fuori Wine&Siena riserva alcuni appuntamenti enogastronomici di notevole livello. Venerdì 26 gennaio, mentre al Santa Maria della Scala (ore 20) si svolge la tradizionale Small Plates Dinner che apre ufficialmente la nona edizione di Wine&Siena, il “fuori salone” propone due cene gourmet. Il Ristorante Alcide a Poggibonsi (Viale Guglielmo Marconi, 67/A) organizza “I tesori di San Gimignano” con Aset, l’Associazione Stampa Enogastroalimentare Toscana, e la collaborazione della Fisar Siena – Valdelsa. La cena gourmet di Alcide (ore 20, max 50 persone, è gradita la prenotazione) ha in degustazione cinque vini dell’azienda Casa alle Vacche di San Gimignano abbinati ai più noti prodotti tipici del territorio, dallo Zafferano di San Gimignano Dop del Vecchio Maneggio, ai formaggi bio di Poggio di Camporbiano, la Chianina di Macelleria Covati (Allevamento Vannini), la “Crema di Santa Fina” con zafferano e pinoli, il gusto più famoso del noto gelatiere Sergio Dondoli della omonima gelateria di Piazza della Cisterna a San Gimignano. Il giornalista e sommelier Sandro Bosticco presenterà il suo “NoteWines, 100 storie di vino che avresti voluto sapere e nessuno ti ha mai raccontato”. A Siena, invece, il ristorante Bruscello Bistrot (Via della Stufa Secca, 1, ore 20) presenta una cena – degustazione con i vini dell’azienda Alessio Komjanc di San Floriano Del Collio (Gorizia). Si tratta di una delle famiglie storiche fra i produttori del Collio, il territorio friulano situato all’estremo confine nord-orientale italiano con la Slovenia, dove si producono vini bianchi di altissima qualità. Sabato 27 gennaio, il Grand Hotel Continental Lounge Bar by Sapordivino, (Via Banchi di Sopra, 85, dalle ore 17 alle 21) propone Aperitivo DiVino con l’azienda vitivinicola Scipio di Pitigliano che presenta i suoi due vini di punta, Giudizio Toscana Bianco Igt e Meletello Toscana Rosso Igt, firmati dal famoso enologo Gaspare Buscemi pioniere dei vini “naturali e artigiani”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it