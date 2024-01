BKT rinnova la partnership con Tractor Of TheYear all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità

SEREGNO (MB) – Ancora una volta, BKT e Tractor Of The Year (TotY) uniscono le forze e consolidano la loro partnership di lunga durata. La firma di rinnovo ufficiale, avvenuto presso l’headquarter europeo di BKT negli uffici di Seregno, estende l’accordo di sponsorizzazione per altri quattro anni.

Avanguardia, innovazione e sostenibilità sono le tre parole d’ordine che caratterizzeranno l’ambito premio per i prossimi anni e che simboleggeranno l’inizio di una nuova era per la storica iniziativa. In linea con la continua evoluzione che da sempre traina il mondo della meccanizzazione agricola, infatti, a partire da quest’anno TotY introdurrà rivoluzionari cambiamenti all’interno delle categorie, che tengono conto della potenza dei trattori e di un rinnovato ventaglio di fattori.

“Il rinnovo della sponsorizzazione di TotY è stata, per noi di BKT, una scelta naturale. Abbiamo deciso di sposare per altri quattro anni questa iniziativa storica fondata su valori in cui ci riconosciamo e che abbracciamo completamente. In particolar modo per quanto riguarda la visione futuristica e l’attenzione al tema della sostenibilità, entrambi elementi che ci accomunano e che non vediamo l’ora di celebrare insieme ai vincitori di questa nuova edizione” – ha commentato Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe.

“Siamo onorati di essere accompagnati in questo viaggio da un’azienda solida e rinomata nel settore agricolo come BKT” – aggiunge Fabio Zammaretti, Presidente di Tractor of the Year. “L’anno scorso TotY ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario, ecco perché quest’anno rappresenta per noi l’inizio di un nuovo capitolo che abbiamo deciso di inaugurare introducendo nuove categorie che premieranno i trattori più all’avanguardia del comparto”.

L’appuntamento è per il 6 novembre nella cornice di Eima International 2024, a Bologna.

