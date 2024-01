Fieragricola, sette padiglioni sulla meccanica agricola: obiettivo sostenibilità e digitalizzazione

ROMA – Con sette padiglioni dedicati alla meccanizzazione, il segmento della mobilità

dedicata al lavoro in agricoltura si conferma il cuore della 116ª edizione di Fieragricola, rassegna internazionale dedicata all’agricoltura in programma a Veronafiere dal 31 gennaio al 3 febbraio 2024.

La meccanizzazione in agricoltura è, d’altronde, fin dalla nascita di Fieragricola nel 1898 un pilastro dell’innovazione (solo nel 2022 in Italia sono stati erogati prestiti per l’acquisto di macchine e attrezzature agricole superiori ai 4 miliardi di euro), che ha permesso di ridurre gli sforzi nei campi, di razionalizzare la manodopera, di migliorare la qualità della vita degli agricoltori, concedendo loro un po’ di tempo libero. Oggi la sfida passa dall’agricoltura di precisione, strumento ineluttabile per compiere un passo verso il futuro e contrastare gli effetti di cambiamenti climatici, declinare un’agricoltura più verde, ridurre i passaggi sul terreno evitando il compattamento del suolo (causa di minore produttività).

Agricoltura di precisione significa anche tagliare gli input, dalle sementi al gasolio agricolo, dai mezzi tecnici alla manodopera, riducendo così i costi di produzione, che in termini di bilancio costituisce una delle vie obbligate per migliorare la competitività delle imprese agricole, a fronte di una volatilità dei mercati che nell’attuale fase di incertezza geopolitica e di cambiamenti climatici, è una variabile che sta assumendo il ruolo di una costante. Ad oggi le aziende agricole digitali sono oltre 180.000 in Italia, oltre il 16% del totale, con ritmi di crescita dinamici.

I sostegni agli investimenti nel segmento della meccanizzazione non mancano. Agricoltura di precisione, IoT, droni, significano non solo più efficienza, ma allo stesso tempo maggiore sicurezza sul lavoro. Gli incentivi per rinnovare la flotta in campo non mancano, dai 400 milioni stanziati all’interno del Pnrr per l’acquisto di trattori elettrici e a biometano ai 225 milioni stanziati direttamente dal ministero dell’Agricoltura, fino ai 90 milioni messi a disposizione dall’Inail per migliorare appunto la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto ha riassunto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, allo scopo di «modernizzare, aumentare la produzione, rendere più sicura la vita degli agricoltori».

Il futuro della digitalizzazione e i convegni. L’agricoltura digitale rappresenta un’innovazione versatile, in grado di raccogliere ed elaborare big data, particolarmente utili sul fronte della sostenibilità, della certificazione dei processi in campo e dei prodotti, della blockchain (e quindi della sicurezza alimentare).

Allo stesso tempo, la nuova frontiera dei dati in agricoltura offre l’opportunità alle istituzioni e alle imprese agricole di dialogare direttamente e sulla base di numeri incontrovertibili, riducendo così la burocrazia, fornire informazioni, velocizzare le pratiche in funzione dell’erogazione più efficiente di certificazioni e aiuti.

Il tema sarà affrontato a Fieragricola in collaborazione con Image Line mercoledì 31 gennaio (ore 15:30, Area Forum Tech B, padiglione 11). Giovedì 1 febbraio, sempre nell’Area Forum Tech B, padiglione 11 alle ore 16, si parlerà dei «Dati per pianificare e decidere le attività di campo dai DSS alle banche dati sui mezzi tecnici in agricoltura, dalle informazioni meteo all’impiego delle mappe di prescrizione».

Un altro approfondimento legato alla robotica – che sta migliorando la vita delle imprese agricole anche sul piano della sicurezza, del lavoro, del benessere animale e della raccolta ed elaborazione dei dati – sarà affrontato da Fieragricola in collaborazione con l’Informatore Agrario mercoledì 31 gennaio alle 16:30 (Area Forum Tech A, padiglione 11), con particolare riferimento agli aspetti legali, alla responsabilità e alla sicurezza. Giovedì 1 febbraio (ore 11:30, Forum Tech A, Padiglione 11), riflettori accesi sui «Modelli di robotizzazione: dai trattori a guida autonoma alle flotte di minirobot».

E ancora: «Macchine, robot, attrezzature e sistemi elettrificati e 4.0 per colture di pieno campo e specializzate», in programma nell’area dinamica esterna (antistante i padiglioni 4 e 5), alle ore 10:30 dell’1 febbraio, a cura dell’Informatore Agrario; «I robot per le colture specializzate e per il campo aperto», venerdì 2 febbraio (ore 11:30, Forum Tech A, Padiglione 11); sabato 3 febbraio (ore 12, Forum Tech A, Padiglione 11) «Forma di propulsione, autonomia e costi di gestione dei robot». L’elenco completo dei convegni, workshop e approfondimenti è consultabile sul sito www.fieragricola.it.

Interoperabilità e nuove propulsioni. Ricerca e innovazione in agricoltura proseguono concentrandosi anche su aspetti essenziali quali l’interoperabilità delle macchine e delle attrezzature agricole, garantendo così la possibilità di dialogare e processare dati «parlando» un linguaggio comune.

Parallelamente, l’esigenza di migliorare l’impatto ambientale sta portando i costruttori di macchine agricole a studiare propulsioni alternative al gasolio agricolo, annoverato fra i combustibili ambientalmente dannosi e che, progressivamente, potrebbe non assicurare più in futuro agevolazioni alle imprese agricole e agromeccaniche.

Attenzione agli attacchi digitali. Una spinta alla digitalizzazione impone cautela e attenzione alla cyber-security. Secondo alcuni analisti, infatti, la diffusione dell’innovazione digitale potrebbe triplicare gli attacchi hacker nei prossimi cinque anni.

L’area dinamica esterna. Fieragricola conferma l’area esterna, gestita dall’Informatore Agrario, per i Dynamic Show, dove macchine, trattrici, mezzi agricoli e attrezzature saranno descritte da ingegneri ed esperti del settore mentre si trovano in movimento, così da mostrare in maniera plastica la loro operatività.

Il premio “Il Contoterzista dell’anno”. Ritorna, in collaborazione con Edagricole – New Business Media, il premio “Il Contoterzista dell’anno” per il 2023, che premierà le imprese più all’avanguardia nell’ambito del contoterzismo professionale (uno dei motori a sostegno dell’agricoltura, che vale circa 3,9 miliardi di euro), nelle categorie Giovani, Diversificazione, Innovazione, Precision Farming, Donne. La consegna dei premi sarà mercoledì 31 gennaio 12:00-13:00 – Sala Puccini, 1° piano Galleria pad. 6/7

