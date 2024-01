TEA. Sardone (Lega): Voto su nuove tecniche di evoluzione assistita segnale positivo per agricoltori europei

BRUXELLES – “Oggi in Commissione Envi un segnale positivo per il settore agricolo, al quale l’Ue sembra voler chiedere solo impegni, senza mai riconoscergli strumenti per affrontare le sfide di oggi”.

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, coordinatrice Id in commissione Ambiente.

“Il voto sulla possibilità di sviluppare nuove tecniche di evoluzione assistita (Tea), completamente diverse dagli Ogm – che prevedono, al contrario delle Tea, una mutazione transgenica del Dna delle piante – rappresenta un primo passo utile per poter contare in futuro su alcune varietà maggiormente resistenti alle conseguenze degli eventi climatici, senza perdere il patrimonio di biodiversità e di peculiarità delle specie che ci contraddistingue.

Nel giorno in cui la Commissione Europea annuncia clamorosamente di voler chiudere troppo in fretta il negoziato commerciale con il Mercosur, rischiando di aprire ulteriormente le porte del mercato europeo a tonnellate di prodotti agricoli che non rispondono ai nostri stessi vincoli ambientali e che rischiano di esporre il settore a una competizione sleale per esigenze geopolitiche, noi abbiamo scelto di dare un segnale positivo, verso l’innovazione e lo sviluppo di nuove possibilità”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it