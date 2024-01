Martinelli (Assosuini): Ringraziamo senatore De Carlo: ora avanti con misure concrete

ROMA – “Ringraziamo il Senatore De Carlo per l’incontro che ha avuto con Assosuini nel suo ruolo istituzionale di Presidente della Commissione Agricoltura.

I temi discussi sono per noi assolutamente vitali per la sopravvivenza dell’intera filiera: dall’abbattimento dei cinghiali infetti, per limitare la Peste Suina Africana, all’abbattimento delle tasse, che impediscono il riequilibrio della filiera alimentare, passando dalla revisione di alcune norme sul green deal e benessere animale, come taglio code, gabbie scrofe e direttiva nitrati. Speriamo che questa collaborazione prosegua e si incentri su ciò che tutti noi ritorniamo assolutamente vitale: soluzioni pratiche a problemi concreti che producano fatti positivi nel breve periodo.”

Lo scrive in una nota Elio Martinelli, presidente di Assosuini.

