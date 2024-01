Proteste agricoltori. Anche Copagri dalla parte dei manifestanti in Italia

ROMA – “In vista delle nuove proteste previste per la giornata di domani in cinque diverse regioni del Paese, facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i manifestanti affinché continuino a prevalere le ragioni pacifiche e costruttive del dissenso, le cui motivazioni affondano nelle problematiche ataviche che da tempo immemore frenano lo sviluppo della nostra agricoltura”. Lo afferma il presidente della Copagri Tommaso Battista, tornando a soffermarsi sulla situazione di forte malessere del Primario.

“La Copagri è al fianco degli agricoltori che protestano in maniera spontanea, autonoma e trasversale e resta ferma nella assoluta convinzione che la politica europea debba rapidamente voltare pagina, come chiede la maggior parte dei manifestanti”, prosegue il presidente, ribadendo che “il dissenso è utile se porta a un confronto costruttivo, se arricchisce il dibattito e se serve a gettare le basi di un futuro migliore; proprio in ragione di ciò, non si possono ignorare le ragioni alla base delle proteste, tanto più che per la maggior parte si tratta di tematiche sulle quali si è concentrato il lavoro della Copagri negli ultimi mesi”.

“Penso, ad esempio, alle interlocuzioni istituzionali in corso per valutare le possibili semplificazioni immediate nelle more della revisione di medio termine della PAC e del Green Deal, così come al grande lavoro che ha portato alla conferma per tutto il 2024 delle esenzioni per il gasolio agricolo”, fa notare il presidente, ricordando i positivi risultati ottenuti in ambito comunitario, dove si è arrivati al rigetto della proposta di regolamento UE sull’uso sostenibile degli agrofarmaci, che avrebbe comportato tagli insostenibili per il comparto, ma anche all’esclusione degli allevamenti dalla direttiva sulle emissioni.

“È evidente che il lavoro da fare è ancora molto, a partire dall’avvio di un serio e strutturato monitoraggio dei costi di produzione, che porti conseguentemente alla elaborazione di un indice dei prezzi per valutare la dinamica dei costi correnti e di come la redditività viene ripartita fra gli attori della filiera”, continua Battista, evidenziando che “la Copagri è da tempo impegnata, fra l’altro, anche per reintrodurre l’esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari, intervento fondamentale per mettere un freno al graduale abbandono del settore, così come per rafforzare i controlli sulle merci importate, per rivedere la gestione e il contenimento della fauna selvatica e per riconoscere il ruolo dell’agricoltore quale custode dell’ambiente e del territorio”.

“Per tutte queste ragioni, e per molte altre, la Copagri sta organizzando numerosi momenti di incontro e confronto con gli agricoltori, unitamente ad assemblee informative per dare conto del grande lavoro messo in atto per promuovere e sostenere un profondo cambio di rotta dell’attuale paradigma che guida le politiche agricole comunitarie e che, senza adeguati e immediati correttivi, rischia di contribuire all’abbandono dei campi e alla scomparsa di un inestimabile patrimonio di tradizioni e saperi che fanno grande la nostra agricoltura”, conclude il presidente della Copagri.

