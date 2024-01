Da Bruxelles era Timmermans rovina per l’agricoltura. Borchia (Lega), modificheremo la PAC

BRUXELLES – “Stop alla scellerata ‘era Timmermans’ che sta danneggiato la nostra agricoltura. L’impegno della Lega, fin dall’inizio della nuova legislatura europea, sarà la modifica della Politica agricola comune (PAC)”.

Così il segretario provinciale della Lega di Verona, l’eurodeputato Paolo Borchia, coordinatore ID in commissione ITRE e componente della commissione Trasporti Parlamento europeo.

“Il principale bene pubblico che gli agricoltori producono si chiama ‘cibo’, ed è per questo elemento che dobbiamo continuare a supportare il reddito delle aziende. Tutto l’impianto della condizionalità e degli eco-schemi va rivisto per non pregiudicare la nostra capacità produttiva. Non ci serve tutelare il bilancio della PAC se poi le risorse non servono a far stare le imprese sul mercato”.

