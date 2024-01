Prezzi olio d’oliva al 30 gennaio 2024. Quotazioni in calo in Puglia per l’extravergine (prezzo medio 9 euro al kg), stabili le Dop

ROMA – Quotazioni in calo per gli oli extravergine d’oliva in Puglia, stabili le Dop con un aumento registrato nella piazza di Gioia Tauro (RC).



Ecco tutte le quotazioni nel listino di martedì 30 gennaio 2024, pubblicato da Ismeamercati, con i valori fissati dal 22 al 30 gennaio.

Si confermano valori identici fra le dop e gli oli extravergine italiano a Pescara – con la dop Aprutino Pescarese e l’olio extravergine restano entrambi quotati 11,00 euro al kg – e a Bari – con la dop Terra di Bari e l’extravergine quotati 9,68 euro al kg. Simili i valori a Trapani con la dop Valli Trapanesi quotata 9,20 euro al kg e l’olio extravergine a 9,00 euro al kg.

Per l’olio extravergine d’oliva si registrano quotazioni in calo in 3 piazze pugliesi: Brindisi e Lecce a -2,1% per 9,30 euro al kg; Taranto a -4,7% per 9,05 euro al kg.

Stabili le quotazioni per le dop con un solo aumento registrato a Gioia Tauro (RC) per la dop Bruzio: +1,1% per 9,50 euro al kg.

Le quotazioni più alte – nel report di Ismea Mercati – sono per l’Olio Dop Brisighella (25,00 euro al kg); Olio Dop Garda 16,00 euro/kg; Olio dop Chianti Classico 15 euro/kg; Olio Dop Riviera dei Fiori e Riviera ligure 14 euro al kg.

Le piazze interessate sono: Chieti, Pescara, Brindisi, Foggia, Gioia Tauro (Rc), Lecce, Taranto, Imperia, Verona, Palermo, Ragusa, Trapani, Bari, Firenze, Perugia, Ravenna, Siena, Viterbo.

I prezzi indicati sono pubblicati a fini specificatamente informativi; sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e mediatore, grossista, rivenditore, fanno sapere le Camere di Commercio.

