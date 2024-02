Nasce il tavolo tecnico permanente per la difesa reddito agricoltori. Al Masaf la prima riunione

ROMA – Confrontarsi sulle criticità e migliorare tutti gli strumenti a disposizione per dare risposte agli agricoltori. Si è tenuta questa mattina, presso il salone Agricoltura del Masaf, la prima riunione del tavolo tecnico, convocato in maniera permanente, sulla Pac; incontro a cui hanno partecipato le organizzazioni maggiormente rappresentative del comparto.

La riunione è stata aperta dal ministro Lollobrigida e coordinata dal Capo di Gabinetto del dicastero, Raffaele Borriello, per avviare un confronto tecnico-politico sulle modifiche da apportare, nell’immediato, sulle misure della Politica Agricola Comune. Allo stesso tempo, si è iniziato a ragionare in prospettiva per immaginare una nuova Pac, a partire dal 2027. L’obiettivo è farsi trovare pronti alle prossime sfide. Perché questo strumento, se ben attuato, può diventare un elemento a difesa del reddito degli agricoltori ed essere all’altezza delle esigenze del modello produttivo italiano, per continuare a creare ricchezza.

Durante l’incontro è stata anche descritta l’attività di dialogo in corso a Bruxelles, nel solco della sovranità alimentare, un concetto da continuare a valorizzare.

La prossima settimana si terrà una nuova riunione con le maggiori associazioni e saranno coinvolte anche le organizzazioni minori del comparto.

