Premio I-Tech Innovation 2023-2024: annunciate le 12 aziende (su oltre 270) selezionate per il premio

BOLOGNA – Annunciate oggi le 12 società selezionate da I-Tech Innovation 2023-2024, la terza edizione del programma di accelerazione promosso da Fondazione Golinelli e CRIF per progetti innovativi in sei settori strategici.

Le 12 realtà che hanno passato il vaglio finale della selezione – tra oltre 270 candidature pervenute dall’Italia e dall’estero – sono così suddivise: 3 in ambito Life Science&Digital Health; 2 nel Fintech&Insurtech; 1 nell’Agritech&Foodtech; 2 per ognuna delle verticali sperimentali (call for plug-in) ossia Industry 4.0, Social Impact e Travel Tech & Smart Mobility.

Con I-Tech Innovation 2023-2024 sono state confermate le partnership con il Competence Center BI-REX, Emil Banca, Gruppo BCC Iccrea e Areté – The Agrifood Intelligence Company. Inoltre, la terza edizione, si è aperta a nuove alleanze con istituzioni e aziende: Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Imola, Aeroporto di Bologna, e Search On. Obiettivo del programma è quello di investire nelle potenzialità di nuove generazioni di imprenditori, per incoraggiare l’ecosistema dell’innovazione italiano al fine di contribuire a colmare il grave ritardo tecnologico in cui versa il nostro Paese.

I team selezionati sono ora pronti a partire con G-Force, programma di accelerazione di G-Factor, l’incubatore-acceleratore di Fondazione Golinelli, che consentirà la crescita delle giovani realtà coinvolte, sia a livello imprenditoriale, che tecnologico-scientifico, finanziario e industriale, per arrivare a mercato.

Il percorso di mentorship, della durata complessiva di 4 mesi, è strutturato per accompagnare i team verso la presentazione a potenziali investitori, facilitandone così l’entrata in successive fasi di crescita e sviluppo. In questo senso, il programma di accelerazione G-Force è unico nel suo genere: non è di stampo prettamente accademico, ma è piuttosto un graduale processo di affiancamento alle giovani imprese riconducibile al venture building, ed è ideato e costruito sulle specificità e necessità di ogni singolo progetto. I contenuti formativi e il mentoring saranno messi a disposizione da imprenditori del settore, manager dal profilo internazionale, docenti e dallo staff di G-Factor e CRIF composto a sua volta da imprenditori, manager e da advisor tecnologico-scientifici e finanziari. Il programma offre inoltre importanti sinergie e opportunità di collaborazione con aziende internazionali che fanno parte della rete dei promotori e partner dell’iniziativa.

Il programma offre inoltre la possibilità di costruire importanti sinergie con le istituzioni del territorio e opportunità di collaborazione con aziende nazionali e internazionali con l’obiettivo di sviluppare Proof of Concept e validare la propria innovazione sul mercato, sia grazie alla rete di promotori e partner dell’iniziativa, sia grazie ai momenti di networking con partner industriali e investitori.

Come per la scorsa edizione, i giovani innovatori svolgeranno le attività residenziali previste dal programma di accelerazione, negli spazi di G-Factor all’Opificio Golinelli e presso BOOM, il nuovo knowledge e innovation hub di CRIF, dedicato all’educazione, alla formazione e all’innovazione.

