ROMA – “Il voto di oggi all’europarlamento sulle tecniche di evoluzione assistita (TEA) segna un cambio di passo per la nostra agricoltura che finalmente avrà a disposizione uno strumento per aumentare la competitività e la sostenibilità”.

Spiega Gianpaolo Vallardi, responsabile regionale agricoltura e fonti rinnovabili per Forza Italia in Veneto.

“Con l’approvazione di questo Regolamento, l’Unione europea ha la possibilità di giocare sullo stesso piano degli altri paesi e divenire più competitiva nell’innovazione sostenibile.

L’utilizzo delle tecniche genomiche in agricoltura servirà a incrementare e rafforzare la redditività dei sistemi agroalimentari, poiché saranno meno soggetti a fattori esterni, come siccità e parassiti che ne compromettono i livelli di produzione sia in termini di valore che di volume. La nostra agricoltura diventerà così meno volubile e più sicura.’ spiega Vallardi, sostenitore del provvedimento.

‘Tutto il comparto agricolo europeo ne beneficerà spingendo ulteriormente verso l’obiettivo di una piena sovranità alimentare, poiché diminuirà la necessità di importazione da paesi terzi’. Continua Vallardi.

‘La maggiore resistenza alle malattie ottenuta grazie ai sistemi di gene editing, premiati col Nobel per la chimica, favoriranno la riduzione dei pesticidi, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità promossi dalla Commissione europea. Se vogliamo veramente una riduzione dei pesticidi in agricoltura, le TEA potrebbero essere una soluzione’. Prosegue Vallardi, vicino alle istanze del mondo agricolo.

‘Spero che si riesca a raggiungere l’approvazione completa, in fase di trilogo con Consiglio e Commissione prima della fine di questa legislatura, per fornire uno strumento che gli agricoltori attendono da molto tempo. Ringrazio il lavoro del CREA per aver portato avanti numerosi studi scientifici, rendendo l’Italia uno dei paesi più all’avanguardia sulle TEA”. Conclude Vallardi.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it