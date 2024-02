Meloni reintroduce esenzione Irpef agricola fino a 10mila euro di reddito

ROMA – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni reintroduce l’esenzione delIrpef agricola.

“L’esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua e ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari elevati.

La proposta del Governo è quella aiutare gli agricoltori che ne hanno bisogno limitando l’esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l’importo di diecimila euro.

In altre parole, l’esenzione dell’Irpef deve essere un intervento per i più deboli che risulti un sostegno concreto a chi produce e non un privilegio” ha detto in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi con le organizzazione agricole.

