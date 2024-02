Agricoltura Scozia: Proposte per migliorare l’accesso al cibo sano e prodotto localmente

ROMA – Garantire che tutti in Scozia possano accedere a cibo nutriente e sostenibile è al centro dei nuovi piani per trasformare il sistema alimentare del paese.

Come spiega una nota stampa del ministero dell’agricoltura del Governo scozzese, il Good Food Nation Plan definisce le modalità con cui il governo scozzese lavorerà con le imprese e le organizzazioni di tutta la società per aiutare le persone a avvicinarsi al cibo di alta qualità prodotto localmente.

Il Piano coprirà tutto, dal campo alla tavola e oltre, e riunirà una serie di politiche diverse. Richiederà inoltre ai principali enti pubblici, in particolare alle autorità locali e agli enti sanitari, di definire i propri piani.

Il Ministro delle piccole imprese, dell’innovazione, del turismo e del commercio Richard Lochhead ha lanciato la consultazione durante una visita al City of Glasgow College, dove ha aiutato lo chef nazionale Gary Maclean e gli studenti del catering a preparare una Burns Supper.

“Nella settimana del 25 gennaio – ha detto Lochhead- il mondo celebra la Burns Night che contribuisce a una fiorente cultura alimentare e all’interesse per la cucina scozzese. I supermercati offriranno piatti scozzesi agli acquirenti e molti utilizzeranno ingredienti scozzesi per preparare le tradizionali Burns Suppers.

“In una nazione del buon cibo, questa celebrazione dei prodotti scozzesi sostenibili e di buona qualità sarà la norma. Le persone in tutta la nazione potranno accedere facilmente a cibi e bevande di alta qualità e trarranno beneficio dal cibo che producono, acquistano, cucinano e mangiano ogni giorno.

“Abbiamo fatto molta strada in questo viaggio, ma riconosciamo che occorre fare di più. Ecco perché stiamo cercando opinioni sul nostro nuovo approccio alla politica alimentare per trasformare questa visione del nostro sistema alimentare in realtà”.

Sfondo

La consultazione sul Piano nazionale Good Food Nation è pubblicato sul sito del governo scozzese e su Citizen Space da mercoledì 24 gennaio. La consultazione sarà aperta per le risposte fino a lunedì 22 aprile 2024 .

Il piano Good Food Nation si basa sul quadro del Good Food Nation (Scotland) Act 2022. Questo sancisce per legge l’impegno del governo scozzese affinché la Scozia diventi una Good Food Nation.

L’industria alimentare e delle bevande contribuisce in modo determinante all’economia scozzese: oltre 17.000 aziende impiegano 129.000 persone, molte delle quali vivono in comunità rurali e insulari economicamente fragili. Il settore genera un fatturato di circa 15 miliardi di sterline all’anno e le esportazioni di cibi e bevande scozzesi sono state valutate a 8,1 miliardi di sterline nel 2022.

