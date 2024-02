Il governo del Canada annuncia finanziamenti per rafforzare il settore dei legumi e mitigare il cambiamento climatico

ROMA – Il Canada è il più grande esportatore di legumi al mondo, spedisce ogni anno una quantità significativa di piselli secchi, lenticchie, fagioli e ceci in oltre 120 paesi, rendendo l’industria dei legumi un motore chiave dell’economia canadese.

Per rafforzare ulteriormente l’industria canadese dei legumi, oggi Ben Carr, membro del Parlamento per il Winnipeg South Centre, a nome dell’onorevole Lawrence MacAulay, ministro dell’Agricoltura e dell’Agroalimentare, ha annunciato fino a 11.017.979 dollari a favore di Pulse Canada. Questo finanziamento viene fornito attraverso il Programma AgriScience – Componente Clusters, un’iniziativa nell’ambito della Sustainable Canadian Agricultural Partnership.

Attraverso la ricerca, il Cluster aiuterà ad affrontare le sfide nella produzione che si tradurranno in una riduzione del consumo di fertilizzanti azotati nelle rotazioni delle colture, minori emissioni di gas serra, maggiore sequestro di carbonio, minori rischi di malattie e maggiori profitti per gli agricoltori.

I risultati attesi della ricerca Cluster includono:

Sostenere gli obiettivi climatici del governo canadese per il 2030 e il 2050 sviluppando nuove pratiche di gestione per la riduzione delle applicazioni di fertilizzanti o fungicidi.

Contribuire a un futuro sostenibile e redditizio per i coltivatori di legumi sviluppando nuove varietà per migliorare l’efficienza produttiva, la resa proteica e la redditività.

Aiutare l’industria a raggiungere gli obiettivi associati allo sviluppo di varietà di legumi resistenti alle malattie e resilienti allo stress ambientale.

Agriculture and Agri-Food Canada ha collaborato con Prairies Economic Development Canada e altri dipartimenti governativi a sostegno della Green Prairie Economy. Questo investimento è un esempio dell’impegno a sostenere le imprese e le comunità nelle province di Prairie e a cogliere nuove opportunità per far crescere in modo sostenibile l’economia canadese competitiva a livello globale.

Commenti

“I coltivatori di legumi canadesi sono di vitale importanza per la nostra economia. Questo investimento riunirà i massimi esperti nella coltivazione e nella ricerca di legumi da tutte le praterie per migliorare la competitività e la sostenibilità del settore per le generazioni a venire.”

– L’Onorevole Lawrence MacAulay, Ministro dell’Agricoltura e dell’Agroalimentare

“Le persone che vivono nelle praterie hanno una lunga storia di cooperazione e sanno che realizzare il pieno valore di un futuro a zero emissioni sarà possibile quando i partner si uniranno con uno scopo condiviso e attingeranno alle risorse e ai punti di forza locali in tutta la nostra regione. Nessun governo, industria , o un’organizzazione può farcela da sola. Investimenti come questo, a sostegno della Green Prairie Economy, sono un passo avanti verso il nostro obiettivo di passare insieme a un futuro economico più forte e sostenibile.”

– L’Onorevole Dan Vandal, Ministro degli Affari Settentrionali e Ministro responsabile di PrairiesCan e CanNor

“Qui a Manitoba e in tutto il Canada, l’industria dei legumi è forte e in crescita grazie all’aumento della domanda di proteine ​​vegetali in tutto il mondo. Questo nuovo cluster di ricerca riunisce l’industria e le nostre comunità scientifiche per concentrarsi su progetti che faranno avanzare l’industria dei legumi e aiuteranno i coltivatori di legumi mantengono le loro attività sostenibili e di successo.”

– Terry Duguid, Segretario parlamentare del Primo Ministro e Consigliere speciale per l’acqua e membro del Parlamento per Winnipeg South

“Sono felice di annunciare il significativo investimento che il nostro governo sta facendo per sostenere la ricerca e lo sviluppo nel settore dei legumi. Questo sostegno aiuterà gli agricoltori a migliorare i loro raccolti di legumi, ad essere in una posizione migliore per adattarsi a un settore in cambiamento e ad affrontare le sfide della produzione a testa alta”.

– Ben Carr, membro del Parlamento, Winnipeg South Center

“Il Canada è un leader mondiale nella produzione ed esportazione di legumi sostenibili. Questi investimenti nella ricerca da parte del governo canadese, abbinati al nostro settore, contribuiranno a migliorare la nostra resilienza per soddisfare la crescente domanda globale di legumi e ingredienti coltivati ​​in modo sostenibile e di alta qualità, producendo al contempo un impatto positivo sul nostro ambiente e sulla nostra economia.”

– Kevin Auch, Presidente, Pulse Canada

I fatti in breve

Il programma AgriScience, nell’ambito della Sustainable Canadian Agricultural Partnership, mira ad accelerare l’innovazione fornendo finanziamenti e supporto per attività scientifiche e ricerche pre-commerciali a beneficio del settore agricolo e agroalimentare e dei canadesi.

Il programma affronta sfide e opportunità in tre aree prioritarie: cambiamento climatico e ambiente, crescita economica e sviluppo, resilienza del settore e sfide sociali.

Il Programma fornisce finanziamenti attraverso due componenti: Cluster e Progetti. I cluster sono una serie di attività di ricerca allineate con una strategia di settore, guidate da un’organizzazione del settore senza scopo di lucro. I progetti sono attività di ricerca autonome condotte da organizzazioni a scopo di lucro/no-profit.

Il periodo di accettazione delle candidature per la componente Cluster è chiuso, ma il periodo di candidatura per la componente Progetti è aperto.

