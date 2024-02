Approvazione TEA (Ngt), Wojciechowski ad agricultura.it: Un accordo prima della fine della legislatura è possibile anche se non probabile

BRUXELLES – NGT: dopo l’approvazione del Parlamento EU pensa possibile intesa entro fine legislatura?

Lo abbiamo chiesto a Janusz Wojciechowski, Commissario europeo per l’agricoltura, nella lunga intervista rilasciata ad agricultura.it.

“Come lei ha menzionato, alcuni giorni fa il Parlamento ha adottato la sua posizione per i negoziati con gli Stati membri sulle nuove tecniche genomiche (NGT o TEA – tecniche evoluzione assistita, ndr.).

L’obiettivo è rendere il sistema alimentare più sostenibile e resiliente sviluppando varietà vegetali migliorate che siano resistenti al clima, resistenti ai parassiti e diano rese più elevate o che richiedano meno fertilizzanti e pesticidi.

Un accordo prima della fine della legislatura è possibile anche se non probabile.

La Presidenza belga è impegnata a continuare a lavorare verso un approccio generale prima della fine della sua presidenza.

Ciò sembra essere particolarmente impegnativo per quanto riguarda, in particolare, l’etichettatura degli alimenti, i rischi per l’ambiente, il principio di precauzione, la coesistenza e la proprietà intellettuale (brevetto delle piante).

Il fascicolo è di competenza della DG SANTE e del Commissario Kyriakides; la Commissione attende con ansia di avviare i negoziati su questa importante proposta” ha evidenziato Wojciechowski ad agricultura.it

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA Maggiore potere agli agricoltori. Il Commissario Wojciechowski ad agricultura.it: ad Agrifish (26 febbraio) piano d’azione per dare risposte urgenti

Foto Wojciechowski – Copyright European Commission

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it