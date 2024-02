Lollobrigida a Bruxelles: PAC va profondamente rivista e drasticamente modificata con gli agricoltori, non contro

BRUXELLES – “La PAC va profondamente rivista e drasticamente modificata con gli agricoltori, non contro”.

È questo il chiaro messaggio del ministro Francesco Lollobrigida, rispetto al documento presentato questa mattina al Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell’UE.

“Una denuncia delle folli politiche europee che hanno messo in contrapposizione agricoltura e tutela dell’ambiente, mettendo in ginocchio il nostro sistema produttivo, per invertire una volta per tutte la rotta” ha detto Lollobrigida.

