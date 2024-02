Agricoltura, Fregolent (IV): Stop a scelte esasperate dell’Europa

BRUXELLES – “Non possiamo che ringraziare con Confagricoltura e il suo presidente Giansanti per aver aperto il confronto e aver messo in campo proposte costruttive per il comparto, per l’ambiente e per il nostro Paese”.

Silvia Fregolent nel giorno dell’assemblea straordinaria di Confagricoltura che si è tenuta a Bruxelles ( Lo dichiara la senatrice di Italia Vivanel giorno dell’assemblea straordinaria di Confagricoltura che si è tenuta a Bruxelles ( leggi ).

“Troppo spesso l’ideologia si è scontrata con la realtà. È necessario un cambio di passo in Europa sulle politiche agricole e green, per stare al fianco di chi in questi anni ha portato avanti l’agricoltura insieme al rispetto dell’ambiente. Le scelte esasperate dell’Europa hanno rischiato di compromettere un intero comparto e avere pesanti ricadute.

Si devono fare i giusti distinguo – spiega – tra Paesi e produzioni, guardando con pragmatismo alle specificità, altrimenti, in nome del furore green, rischiamo di penalizzare un Paese come il nostro a forte vocazione agricola ed eccellenza nella produzione di qualità, con una produzione pari a 75 miliardi e 62 miliardi di export”.

“Ora è il momento di dare futuro alla nostra agricoltura e a tutti quei giovani che vi investono con saperi, professionalità ed entusiasmo”, conclude.