UDINE – Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, costituito nel 1961, associa tutti i 31 produttori del Prosciutto di San Daniele e detiene il Disciplinare di produzione.

Vigila sulla corretta applicazione del disciplinare e tutela il marchio affinché non vi siano abusi o usi illegittimi del nome, del marchio Prosciutto di San Daniele e dei segni distintivi della Denominazione di Origine Protetta.

Attraverso le sue articolazioni promuove e valorizza la conoscenza e la diffusione del Prosciutto di San Daniele e delle sue proprietà con azioni di comunicazione e marketing sia in Italia che all’estero. Inoltre, attua iniziative per il perfezionamento e il miglioramento qualitativo, attraverso servizi di assistenza e consulenza di carattere tecnico per i soci produttori.

CONTATTI

Consorzio del Prosciutto di San Daniele

Via Ippolito Nievo 19, San Daniele del Friuli (UD)

WEB – prosciuttosandaniele.it

EMAIL – info@prosciuttosandaniele.it

TEL – +39 0432 957515