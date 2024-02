VERONA – Si chiama Altrefiamme ed è l’innovativa piattaforma in cloud, la prima ad utilizzare Intelligenza Artificiale nel comparto delle biomasse legnose, che consente, grazie all’installazione di canne fumarie sensorizzate, l’analisi del funzionamento degli impianti di riscaldamento e una gestione intelligente degli impianti e degli interventi di manutenzione in maniera correlata all’utilizzo degli impianti da parte dei fumisti.

La piattaforma, soluzione digitale di ultimissima generazione in tema di riscaldamento a biomassa legnosa, è stata presentata a Progetto Fuoco, in corso a Verona fino al 2 marzo.

Si tratta del primo modello di utilizzo e applicazione di tecnologie di Intelligenza Artificiale nel comparto della biomassa, con lo sviluppo di una tecnologia rivolta alla sicurezza delle persone, all’abbattimento dell’inquinamento e al risparmio energetico grazie a Canne Fumarie Sensorizzate che permettono di rilevare in tempo reale temperatura e pressione dei fumi emessi dagli impianti di riscaldamento su cui sono installate, tramite la trasmissione dei dati che comunicano con la piattaforma in cloud Altrefiamme.

“Il risultato – sottolinea Leonardo Paolino, Ceo Altrefiamme – è una piattaforma che fornisce informazioni sull’utilizzo dell’impianto, comportamenti all’interno di range di sicurezza, comportamenti anomali, fornisce informazioni sulla manutenzione o sulla necessità di anticipare le manutenzioni e consente quindi di ottimizzare il lavoro dei fumisti, garantire la sicurezza dei consumatori, il tutto da un semplice pannello di controllo online”.

Le conclusioni sono il frutto di una sperimentazione condotta nell’ultimo anno in tre contesti: venti fumisterie dove sono state installate le canne fumarie sensorizzate che sono state testate in condizioni di normale utilizzo; nel laboratorio Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi; nel laboratorio di ANFUS, Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini.

Nei due laboratori, seguendo un protocollo di sperimentazione redatto da un gruppo tecnico e normativo, sono stati eseguiti nell’ultimo anno centinaia di combustioni nelle più differenti situazioni con il fine di effettuare la creazione di algoritmi di “Anomaly Detction” e realizzare l’apprendimento degli algoritmi di Intelligenza Artificiale che permettono di analizzare il comportamento degli impianti.

