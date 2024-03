Abruzzo: sequestro di conti correnti, immobili e 106 titoli Agea. Simulate due figure di ‘nuovo agricoltore’

ROMA – Nei giorni scorsi, i militari del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, unitamente a quelli della Compagnia Carabinieri di Sulmona, coordinati dalla Procura de L’Aquila, hanno eseguito il sequestro preventivo (per equivalente) di conti correnti ed immobili, per un ammontare complessivo di € 122.758,42, nonché di 106 titoli AGeA del valore complessivo di € 17.204,86 nei confronti di 2 persone.

Le indagini consentivano di accertare che due imprenditori agricoli, rispettivamente titolare e gestore di fatto di un’azienda zootecnica creata ad hoc per simulare la figura di “nuovo agricoltore”, ottenevano in modo illecito i titoli AgEA dalla Riserva Nazionale e creavano in modo artificioso i requisiti necessari ad ottenere l’assegnazione di superfici montane in fida pascolo dall’amministrazione comunale, munendosi così della consistenza aziendale necessaria ad inoltrare le domande di aiuti comunitari.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it