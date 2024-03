Assalzoo e Italmopa insieme per il CEMI-Commodities Exchange Milano in programma il 10 maggio

ROMA – Assalzoo (Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici) e Italmopa (Associazione Industriali Mugnai d’Italia) hanno raggiunto un accordo di collaborazione con CEMI-Commodities Exchange Milano per la promozione dell’importante manifestazione in programma il 10 maggio 2024 al Palazzo delGhiaccio della città lombarda.

CEMI, organizzata in collaborazione con l’Associazione Granaria di Milano, l’AGER di Bologna e l’Associazione Granaria di Torino, è giunta alla sua quinta edizione e rappresenta un appuntamento importante per gli operatori delle filiere cerealicole nazionali e estere ma anche per i fornitori di comparti connessi, attivi, in particolare, nei settori finanziari e bancari, delle attrezzature industriali, della logistica, dei trasporti, degli imballaggi.

Assalzoo e Italmopa, che, unitamente ad Assocarni, hanno recentemente costituito, con il supporto di Confindustria, FederPrima – Federazione italiana delle imprese dei cereali, della nutrizione animale e delle carni, saranno presenti all’evento per testimoniare l’interesse di queste due importanti realtà della prima trasformazione dei cereali nei riguardi della manifestazione, alla quale forniranno visibilità anche attraverso i propri canali di comunicazione, ovvero le riviste ufficiali “Mangimi e Alimenti” e “Molini d’Italia”.

CEMI, da parte sua, metterà, tra l’altro, a disposizione di Assalzoo e Italmopa uno spazio espositivo unico che costituirà un punto di riferimento per le loro Aziende associate ma anche per quelle non associate che intendo acquisire informazioni sull’attività delle 2 Associazioni e di FederPrima, e fornirà alcune importanti agevolazioni per quanto concerne le iscrizioni delle Aziende associate all’evento che prevede anche un convegno congiunto che si terrà nel pomeriggio del 10 maggio.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it