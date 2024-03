Milleproroghe. Confai Mantova, Bene il rinvio per l’assicurazione dei mezzi agricoli aziendali

MANTOVA – “Confai Mantova giudica positivamente il rinvio dell’entrata in vigore delle nuove norme assicurative al primo luglio 2024, con una proroga di sei mesi della nuova disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i macchinari agricoli detenuti dalle aziende e non utilizzati, inserita nel Milleproroghe”.

Lo dice il presidente dell’organizzazione di rappresentanza degli agromeccanici e agricoltori della provincia di Mantova, Marco Speziali.

“A livello nazionale continueremo a operare sul piano politico – anticipa il direttore di Confai Mantova, Stefano Bonisoli – così da raggiungere una soluzione equilibrata e coerente, che armonizzi l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi per i veicoli che comunque vengono utilizzati, senza costituire per le imprese agromeccaniche e agricole un costo economico e burocratico eccessivo, imponendo l’obbligo all’assicurazione anche per i mezzi agricoli non utilizzati, nemmeno all’interno del perimetro aziendale”.

